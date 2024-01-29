Авіація Сил оборони завдала 6 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу українська військова авіація завдала 6 авіаударів по російським військам, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Українська протиповітряна оборона також збила одну російську крилату ракету, а ракетні війська завдали удару по одній російській артилерійській установці та одній станції радіоелектронної боротьби.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу противника. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні 29 січня, передає УНН.
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Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 артилерійському засобу та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.
Генштаб: ЗСУ відбили атаки рф на 6 напрямках, під Авдіївкою відбито 21 штурм, під Мар’їнкою 1828.01.24, 20:31 • 31403 перегляди