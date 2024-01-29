Авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по врагу - Генштаб

Эксклюзив
В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  163942 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
26 январь 2024, 13:10  •  241622 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  238528 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  224563 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  257327 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  246851 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  211520 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  210788 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  210370 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  173196 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки украинская военная авиация нанесла 6 авиаударов по российским войскам, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Украинская противовоздушная оборона также сбила одну российскую крылатую ракету, а ракетные войска нанесли удар по одной российской артиллерийской установке и одной станции радиоэлектронной борьбы.

Война •   •  13523 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по врагу - Генштаб

В Херсоне взрывы - МВА

В украинском городе Херсон прогремели взрывы. По словам главы городской военной администрации, российские войска обстреливали город с левого берега Днепра, который они до сих пор оккупировали.

Война •   •  23823 просмотра
В Херсоне взрывы - МВА

День памяти Героев Крут: важный политический урок истории для Украины

29 января 1918 года под Крутами погибло около 300 молодых украинских защитников, которые остановили наступление большевиков на Киев. Их жертва остановила наступление, что позволило украинскому правительству подписать Брестский мирный договор, который признал украинскую государственность.

Общество •   •  22925 просмотра
День памяти Героев Крут: важный политический урок истории для Украины

В Великобритании зафиксирована самая жаркая температура января за всю историю наблюдений - 19,6°C

В Великобритании зафиксирована самая теплая температура января за всю историю наблюдений: в некоторых районах Шотландии она достигла 19,6°C. Это побило предыдущий январский рекорд в 18,3°C, установленный в Шотландии в 2003 году.

Новости Мира •   •  23011 просмотра
В Великобритании зафиксирована самая жаркая температура января за всю историю наблюдений - 19,6°C

Сегодня Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны

29 января - Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. На фоне агрессии России против Украины растет беспокойство относительно угрозы ядерной войны

Война •   •  23425 просмотра
Сегодня Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны

Армения предлагает заключить договор о ненападении с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил заключить пакт о ненападении с соседним Азербайджаном, пока страны ждут подписания полного мирного соглашения. Это произошло после недавних территориальных конфликтов между странами из-за спорного региона Нагорного Карабаха.

Новости Мира •   •  20571 просмотра
Армения предлагает заключить договор о ненападении с Азербайджаном

День изобретения автомобиля с бензиновым двигателем. Что еще можно отметить 29 января

29 января 1886 года Карл Бенц получил патент на трехколесное транспортное средство с бензиновым двигателем, сцеплением, тормозами и другими функциями. Эта дата теперь отмечается как День изобретения автомобиля.

УНН Lite •   •  18896 просмотра
День изобретения автомобиля с бензиновым двигателем. Что еще можно отметить 29 января

КНДР успешно испытала крылатые ракеты при запуске с подводной лодки

Северная Корея успешно испытала крылатые ракеты, запустив их с подводной лодки. Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил удовлетворение успешным результатом испытаний.

Новости Мира •   •  18873 просмотра
КНДР успешно испытала крылатые ракеты при запуске с подводной лодки

Папа Римский Франциск вновь призвал молиться за мир в Украине

Папа Франциск призвал молиться за мир в Украине и других конфликтных зонах во время встречи с паломниками в Ватикане в воскресенье. Он также выразил обеспокоенность ситуацией в секторе Газа и судьбой мигрантов, которые пытаются пересечь опасные джунгли Дарьен между Колумбией и Панамой.

Война •   •  22356 просмотра
Папа Римский Франциск вновь призвал молиться за мир в Украине

Reuters: Индия отказывается от российского оружия

Индия, крупнейший в мире импортер вооружений, пытается дистанцироваться от России, своего крупнейшего поставщика, из-за беспокойства относительно поставок комплектующих из-за войны в Украине. Это может подтолкнуть Москву к сближению с Китаем, что вызывает беспокойство Индии.

Новости Мира •   •  19653 просмотра
Reuters: Индия отказывается от российского оружия