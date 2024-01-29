Авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по врагу - Генштаб
За минувшие сутки украинская военная авиация нанесла 6 авиаударов по российским войскам, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Украинская противовоздушная оборона также сбила одну российскую крылатую ракету, а ракетные войска нанесли удар по одной российской артиллерийской установке и одной станции радиоэлектронной борьбы.
В Херсоне взрывы - МВА
В украинском городе Херсон прогремели взрывы. По словам главы городской военной администрации, российские войска обстреливали город с левого берега Днепра, который они до сих пор оккупировали.
День памяти Героев Крут: важный политический урок истории для Украины
29 января 1918 года под Крутами погибло около 300 молодых украинских защитников, которые остановили наступление большевиков на Киев. Их жертва остановила наступление, что позволило украинскому правительству подписать Брестский мирный договор, который признал украинскую государственность.
В Великобритании зафиксирована самая жаркая температура января за всю историю наблюдений - 19,6°C
В Великобритании зафиксирована самая теплая температура января за всю историю наблюдений: в некоторых районах Шотландии она достигла 19,6°C. Это побило предыдущий январский рекорд в 18,3°C, установленный в Шотландии в 2003 году.
Сегодня Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны
29 января - Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. На фоне агрессии России против Украины растет беспокойство относительно угрозы ядерной войны
Армения предлагает заключить договор о ненападении с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил заключить пакт о ненападении с соседним Азербайджаном, пока страны ждут подписания полного мирного соглашения. Это произошло после недавних территориальных конфликтов между странами из-за спорного региона Нагорного Карабаха.
День изобретения автомобиля с бензиновым двигателем. Что еще можно отметить 29 января
29 января 1886 года Карл Бенц получил патент на трехколесное транспортное средство с бензиновым двигателем, сцеплением, тормозами и другими функциями. Эта дата теперь отмечается как День изобретения автомобиля.
КНДР успешно испытала крылатые ракеты при запуске с подводной лодки
Северная Корея успешно испытала крылатые ракеты, запустив их с подводной лодки. Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил удовлетворение успешным результатом испытаний.
Папа Римский Франциск вновь призвал молиться за мир в Украине
Папа Франциск призвал молиться за мир в Украине и других конфликтных зонах во время встречи с паломниками в Ватикане в воскресенье. Он также выразил обеспокоенность ситуацией в секторе Газа и судьбой мигрантов, которые пытаются пересечь опасные джунгли Дарьен между Колумбией и Панамой.
Reuters: Индия отказывается от российского оружия
Индия, крупнейший в мире импортер вооружений, пытается дистанцироваться от России, своего крупнейшего поставщика, из-за беспокойства относительно поставок комплектующих из-за войны в Украине. Это может подтолкнуть Москву к сближению с Китаем, что вызывает беспокойство Индии.