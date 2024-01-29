Авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по врагу - Генштаб

Папа Римский Франциск вновь призвал молиться за мир в Украине

Папа Франциск призвал молиться за мир в Украине и других конфликтных зонах во время встречи с паломниками в Ватикане в воскресенье. Он также выразил обеспокоенность ситуацией в секторе Газа и судьбой мигрантов, которые пытаются пересечь опасные джунгли Дарьен между Колумбией и Панамой.