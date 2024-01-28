Генштаб: ВСУ отбили атаки рф на 6 направлениях, под Авдеевкой отбит 21 штурм, под Марьинкой 18

В течение 28 января Вооруженные Силы отбили атаки россиян на 6 направлениях, под Авдеевкой отражен 21 штурм, под Марьинкой - 18. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ, пишет УНН.

В течение суток состоялось 61 боевое столкновение. Также враг нанес 6 ракетных и 2 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, - говорится в сообщении.

Детали

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись учебное заведение, жилые частные и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Красный Хутор Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Блешня, Карповичи Черниговской области; Веселовка, Чуйковка, Волковка Сумской области; Окоп, Ветеринарное, Лукьянцы, Старица, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака восточнее Песчаного Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 6 атак у Тернов, Ямполовки Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону наших войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Торское, Верхнекаменское, Спирное, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 2 атаки в районе Ивановского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 16 атак врага вблизи Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 5 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 18 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковиевка.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку захватчиков севернее Приютного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области. Также противник обстрелял из реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Новотягинка, Ивановка, Понятовка Херсонской области.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 7 безуспешных попыток штурма позиций украинских войск.

Дополнение

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Еще плюс 740 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага