Еще плюс 740 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 382 110 человек личного состава и 6280 танков.
В Черном море 8 кораблей врага - Силы обороны юга
Россия разместила 8 военных кораблей, способных наносить ракетные удары в Черном море, что представляет серьезную угрозу, согласно данным Южного командования сил обороны Украины. Людям рекомендуется быстро укрыться в укрытии, когда прозвучит сигнал воздушной тревоги.
За сутки произошло 79 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки по всей территории Украины произошло 79 боевых столкновений. Противник наносил ракетные, авиационные и беспилотные удары, а также обстреливал украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня. Украинские войска отбили многочисленные атаки в различных регионах, продолжая сдерживать и наступать на российско-оккупационные войска.
Воздушные Силы уничтожили 4 из 8-ми "шахеды" за ночь
Украинские военные за ночь сбили четыре из восьми иранских беспилотников "Шахид", которые Россия использовала для атак на гражданскую инфраструктуру. Россия также выпустила ракеты с территории России и оккупированного Донецка. Сначала не сообщалось ни о каких жертвах.
Авиация сил обороны Украины нанесла 4 удара по врагу - Генштаб
Украинская военная авиация нанесла 4 авиаудара по российским войскам, поразив места скопления войск и военной техники. Украинские ракетные войска также нанесли удар по российскому артиллерийскому подразделению и 2 складах боеприпасов. Украинские военные продолжают наносить потери российскому личному составу и технике по всей линии фронта.
Данные марсохода Perseverance позволили доказать наличие озера на Марсе в прошлом
Данные, полученные марсоходом НАСА Perseverance, подтвердили, что в кратере Джезеро на Марсе когда-то было озеро. Осадочные отложения, проанализированные радаром марсохода, указывают на предыдущее наличие озера, которое могло поддерживать микробную жизнь.
28 января: Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины
28 января отмечается Международный день защиты персональных данных, основанный в 2007 году Советом Европы с целью содействия защите прав на приватность. У истоков концепции защиты персональных данных и приватности личной жизни стоял американский юрист, судья Верховного суда США с 1916 по 1939 год Луи Брендайс.
Американские студенты по программе Госдепа разработали план послевоенного восстановления Бучи
Американские студенты разработали план реконструкции украинского города Буча по программе Государственного департамента США. План видит Бучу городом велосипедов, пешеходных дорожек и безопасной среды после разрушений, нанесенных во время российской оккупации.
Мы выиграли бы войну быстрее, если бы били по России западным оружием - Неижпапа
Командующий ВМС Украины заявил, что Украина выиграла бы войну быстрее, если бы ей разрешили использовать западное оружие для поражения целей на территории России. Украине удалось уничтожить более двух десятков российских кораблей, но адмирал предупредил, что нужны новые методы, поскольку враг адаптируется.
Российский бизнесмен в Брюсселе, связанный с ГРУ, поставляет оборонное оборудование в РФ в обход санкций - The Insider
Гражданин России Виктор Лабин живет в Брюсселе вблизи офисов ЕС и НАТО. Через свою бельгийскую компанию он поставляет российским оборонным фирмам западное оборудование в обход санкций. Российская компания его сына Руслана импортирует и обслуживает инструменты, используемые в российском военном производстве.