Еще плюс 740 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Мы выиграли бы войну быстрее, если бы били по России западным оружием - Неижпапа

Командующий ВМС Украины заявил, что Украина выиграла бы войну быстрее, если бы ей разрешили использовать западное оружие для поражения целей на территории России. Украине удалось уничтожить более двух десятков российских кораблей, но адмирал предупредил, что нужны новые методы, поскольку враг адаптируется.