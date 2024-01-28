Авиация сил обороны Украины нанесла 4 удара по врагу - Генштаб

В течение суток авиация сил обороны Украины нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщил в воскресенье, 28 января, в утренней сводке Генштаб ВСУ, передает УНН.

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Отмечается, что подразделениями ракетных войск ВСУ нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 2 складам боеприпасов противника.

Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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