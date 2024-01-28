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Авіація сил оборони України завдала 4 удари по ворогу – Генштаб

Авіація сил оборони України завдала 4 удари по ворогу – Генштаб

Київ • УНН

 • 30187 перегляди

Українська військова авіація завдала 4 авіаудари по російським військам, вразивши місця скупчення військ та військової техніки. Українські ракетні війська також завдали удару по російському артилерійському підрозділу та 2 складах боєприпасів. Українські військові продовжують завдавати втрат російській особовому складу та техніці по всій лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони України завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Про це повідомив у неділю, 28 січня, у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що підрозділами ракетних військ ЗСУ завдано ударів по 1 артилерійському засобу та 2 складах боєприпасів противника.

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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