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Кулеба обговорив спільне виробництво дронів для ЗСУ з главою МЗС Литви

Кулеба обговорив спільне виробництво дронів для ЗСУ з главою МЗС Литви

Київ • УНН

 • 32862 перегляди

Україна та Литва визначають спільні кроки для збільшення виробництва безпілотників для потреб Збройних сил України. Країни планують поєднати литовські технології виробництва безпілотників зі здатністю України до масштабування виробництва.

Україна та Литва визначають спільні кроки для нарощування виробництва дронів для потреб Збройних сил України. Про це на спільній пресконференції з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.

Деталі 

Велику частину нашої розмови ми присвятили визначенню спільних кроків для нарощування виробництва дронів для потреб ЗСУ. У Литви є технології, у нас є можливості масштабування виробництва. Це була ключова тема. Є чітке розуміння, що, як і коли робити, щоб українсько-литовське співробітництво у виробництві дронів у найкоротші терміни дало максимальний результат

- резюмував Кулеба.

За його словами, під час перемовин з литовським колегою також обговорювався "класичний" порядок денний – вступ України до ЄС, НАТО. Він також підкреслив, що темою перемовин також було питання заморожених російських активів, санкцій і "всього того, що потребує дієвих рішень".

Фокус на виробництво дронів: Україна та Данія проведуть форум оборонних індустрій26.01.24, 17:34 • 26250 переглядiв

У нас є спільні обнадійливі очікування від найближчого засідання Європейської ради 1 лютого, є прогрес щодо відкриття Європейського фонду миру, щодо якого ситуація була тривалий час заблокована через позицію окремих членів ЄС. Ми працюємо над розблокуванням, і є обнадійливі кроки в цьому напрямі

- пояснив міністр закордонних справ України.

Доповнення

Також міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, що Литва може швидко почати виробляти деталі для комплектування дронів, необхідних Збройним силам України.

Ми можемо розпочати виробництво комплектуючих того, що необхідно на полі бою, зокрема того, що буде необхідно для виробництва дронів. Ми говоримо спочатку про обмежену кількість, але я думаю, що це може відбутися дуже швидко

- заявив очільник МЗС Литви.

Нагадаємо

Напередодні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що в рамках міжнародної співпраці Україна може розпочати виробництво дронів на території Литви. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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