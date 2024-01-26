Фокус на виробництво дронів: Україна та Данія проведуть форум оборонних індустрій

Україна та Данія проведуть україно-данський форум оборонних індустрій з фокусом на виробництві дронів. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном, який прибув з візитом до Миколаєва, передає УНН з посиланням на МЗС.

"Данія має серйозний потенціал у виробництві дронів. Ми домовилися, що міністерства закордонних справ спільно з міністерствами оборони, а також міністерством стратегічних галузей промисловості, організують україно-данський форум оборонних індустрій", - повідомив Кулеба.

Він зазначив, що буде зроблений особливий фокус на розвитку спільних проєктів з виробництва дронів, враховуючи особливі можливості Данії в цій сфері.

Доповнення

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен під час свого візиту в Україну був змушений сховатися в бомбосховищі через повітряну тривогу.

Раніше повідомлялося, що Данія надасть Україні пакет допомоги на суму понад 21 мільйон доларів для відбудови Миколаєва.