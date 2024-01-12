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Данія виділить Україні 21 мільйон доларів на відбудову Миколаєва

Данія виділить Україні 21 мільйон доларів на відбудову Миколаєва

Київ • УНН

 • 44588 перегляди

Данія надає Україні понад 21 мільйон доларів на відбудову Миколаєва, зосереджуючись на розмінуванні та інфраструктурі.

Данія надасть Україні пакет допомоги на суму понад 21 мільйон доларів для відбудови Миколаєва. Про це повідомило міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.

Данія є одним із наших найбільш відданих партнерів у процесах відбудови. Навесні 2023 року країна взяла патронат над Миколаєвом та Миколаївською областю. З того часу ми вже досягли прогресу у відбудові міста — більшість проектів попередніх пакетів допомоги або вже завершено, або вони успішно просуваються 

- прокоментував міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Деталі

Пакет допомоги включає в себе проекти в аграрному секторі, спрямовані на розмінування сільськогосподарських угідь, надання когенераційних установок, а також реконструкцію гуртожитку Миколаївського державного аграрного університету з протипожежної безпеки.

Нагадаємо

В березні 2023 року Миколаївська область підписала з Данією меморандум про відбудову регіону. 

Відновлення регіону та навчання протезування: Миколаївщина та Японія підписали Меморандум про співпрацю04.12.23, 20:11 • 30363 перегляди

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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