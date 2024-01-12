Данія виділить Україні 21 мільйон доларів на відбудову Миколаєва
Київ • УНН
Данія надає Україні понад 21 мільйон доларів на відбудову Миколаєва, зосереджуючись на розмінуванні та інфраструктурі.
Данія надасть Україні пакет допомоги на суму понад 21 мільйон доларів для відбудови Миколаєва. Про це повідомило міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.
Данія є одним із наших найбільш відданих партнерів у процесах відбудови. Навесні 2023 року країна взяла патронат над Миколаєвом та Миколаївською областю. З того часу ми вже досягли прогресу у відбудові міста — більшість проектів попередніх пакетів допомоги або вже завершено, або вони успішно просуваються
Деталі
Пакет допомоги включає в себе проекти в аграрному секторі, спрямовані на розмінування сільськогосподарських угідь, надання когенераційних установок, а також реконструкцію гуртожитку Миколаївського державного аграрного університету з протипожежної безпеки.
Нагадаємо
В березні 2023 року Миколаївська область підписала з Данією меморандум про відбудову регіону.
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