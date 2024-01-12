Дания выделит Украине 21 миллион долларов на восстановление Николаева

Дания предоставит Украине пакет помощи на сумму более 21 миллиона долларов для восстановления Николаева. Об этом сообщило министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Дания является одним из наших наиболее преданных партнеров в процессах восстановления. Весной 2023 года страна взяла патронат над Николаевом и Николаевской областью. С тех пор мы уже достигли прогресса в восстановлении города - большинство проектов предыдущих пакетов помощи или уже завершены, или они успешно продвигаются - прокомментировал министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Детали

Пакет помощи включает в себя проекты в аграрном секторе, направленные на разминирование сельскохозяйственных угодий, предоставление когенерационных установок, а также реконструкцию общежития Николаевского государственного аграрного университета по противопожарной безопасности.

Напомним

В марте 2023 года Николаевская область подписала с Данией меморандум о восстановлении региона.

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