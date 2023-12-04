Восстановление региона и обучение протезированию: Николаевщина и Япония подписали Меморандум о сотрудничестве
Киев • УНН
Николаевская область Украины и японская префектура Хёго подписали Меморандум о взаимопонимании относительно помощи в сфере подготовки специалистов по протезированию и реабилитации.
Украина и Япония подписали Меморандум о взаимопонимании относительно помощи в восстановлении на основе Концепции Креативной реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной военной администрации, передает УНН.
Детали
Документ подписали начальник Николаевской ОВА Виталий Ким и глава префектуры Хиого в Японии Сайто Мотохико. Меморандум предусматривает, что префектура Хиого будет обучать специалистов из Николаевской области в области "Протезная реабилитация".
Мы солидарны с украинским народом. Мы создали комитет, в который входят эксперты из разных областей для обсуждения возможностей применения нашего опыта в Украине. В начале нашего сотрудничества довольно важным шагом является согласование программы внедрения обучения для специалистов в сфере протезной реабилитации
Сайто Мотохико рассказал, что для того, чтобы должным образом обеспечить реализацию этого проекта необходимо заручиться официальной поддержкой правительства обеих стран.
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Вместе с тем ким отметил, что Николаевщина имеет большой потенциал для восстановления и развития, несмотря на то, что есть значительные последствия от российского вторжения.
Сейчас, почти после двух лет войны, Николаевская область - одна из наиболее пострадавших в Украине. Повреждены жилой сектор, образовательная, медицинская и критическая инфраструктура, дороги и мосты. Однако регион имеет значительный потенциал и мы заинтересованы в том, чтобы сделать все качественно, правильно и на долгие годы
Дополнение
Глава области подчеркнул, что перспективными направлениями сотрудничества могут быть энергетическая и строительная отрасли, восстановление учреждений здравоохранения, обеспечение жителей области питьевой водой и т.д.
Отмечается, что уже есть пример успешного сотрудничества с Японией. В частности, при содействии Посольства Украины в Японии Николаевской области было предоставлено две установки для очистки воды и генераторы для их работы, а также более 500 огнетушителей на сумму 400 тысяч долларов.
Напомним
Япония начала новую программу, которая признает некоторых эвакуированных, в том числе украинцев, беженцами, предлагая им языковые уроки, помощь в организации быта и финансовую поддержку.
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Восстановление региона и обучение протезированию: Николаевщина и Япония подписали Меморандум о сотрудничестве
Николаевская область Украины и японская префектура Хёго подписали Меморандум о взаимопонимании относительно помощи в сфере подготовки специалистов по протезированию и реабилитации.
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