Фокус на производство дронов: Украина и Дания проведут форум оборонных индустрий

Украина и Дания проведут украино-датский форум оборонных индустрий с фокусом на производстве дронов. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Ларсом Льокке Расмуссеном, который прибыл с визитом в Николаев, передает УНН со ссылкой на МИД.

"Дания имеет серьезный потенциал в производстве дронов. Мы договорились, что министерства иностранных дел совместно с министерствами обороны, а также министерством стратегических отраслей промышленности, организуют украино-датский форум оборонных индустрий", - сообщил Кулеба.

Он отметил, что будет сделан особый фокус на развитии совместных проектов по производству дронов, учитывая особые возможности Дании в этой сфере.

Дополнение

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен во время своего визита в Украину был вынужден укрыться в бомбоубежище из-за воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что Дания предоставит Украине пакет помощи на сумму более 21 миллиона долларов для восстановления Николаева.