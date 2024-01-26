Фокус на производство дронов: Украина и Дания проведут форум оборонных индустрий
Киев • УНН
Украина и Дания проведут оборонно-промышленный форум, посвященный производству беспилотников, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Украина и Дания проведут украино-датский форум оборонных индустрий с фокусом на производстве дронов. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Ларсом Льокке Расмуссеном, который прибыл с визитом в Николаев, передает УНН со ссылкой на МИД.
"Дания имеет серьезный потенциал в производстве дронов. Мы договорились, что министерства иностранных дел совместно с министерствами обороны, а также министерством стратегических отраслей промышленности, организуют украино-датский форум оборонных индустрий", - сообщил Кулеба.
Он отметил, что будет сделан особый фокус на развитии совместных проектов по производству дронов, учитывая особые возможности Дании в этой сфере.
Дополнение
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен во время своего визита в Украину был вынужден укрыться в бомбоубежище из-за воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что Дания предоставит Украине пакет помощи на сумму более 21 миллиона долларов для восстановления Николаева.
Фокус на производство дронов: Украина и Дания проведут форум оборонных индустрий
Украина и Дания проведут оборонно-промышленный форум, посвященный производству беспилотников, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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