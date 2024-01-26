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Україна може перенести частину виробництва дронів до Литви

Україна може перенести частину виробництва дронів до Литви

Київ • УНН

 • 25108 перегляди

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україна може розпочати виробництво безпілотників у Литві в рамках взаємовигідної угоди, спрямованої на підготовку до потенційних військових загроз.

В рамках міжнародної співпраці Україна може розпочати виробництво дронів на території Литви. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс передає JP.lt, пише УНН.

Деталі 

За його словами, така можливість розглядається  як взаємовигідна співпраця та підготовка західних сусідів до можливих військових загроз.

Можна говорити і про спільне виробництво (безпілотників - ред.). Схоже, українці зацікавлені в можливому перенесенні частини виробництва до Литви. З нашою допомогою, ну і, можливо, частково для себе, якби ми змогли забезпечити їх необхідними дронами

- заявив Ландсбергіс

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За його словами, спосіб ведення війни змінюється, тому Литві варто вчитися в українців, які майже два роки воюють проти російської агресії.

Доповнення

Очільник МЗС Литви зауважив, що за кілька років до початку повномасштабного вторгнення рф Україна фактично не мала уявлення, що у війні їй знадобляться дрони, які сьогодні стали повсякденною нормою в умовах бойових дій.

Ландсбергіс підкреслив, що Литва повинна вчитись, адже якщо дивитись на ситуацію з боку підготовки до війни у їх країні, то цей досвід є актуальним для литовців.

Вчитися (в українців - ред.) треба зараз. Тим більше, що вони готові відкривати друзям свої книжки про війну. Така нагода надзвичайна. За ті уроки, які ми можемо винести, було сплачено найвищу ціну

- підсумував очільник МЗС Литви.

Нагадаємо

Минулого тижня Україна та Латвія створили  Коаліцію дронів та РЕБ, до якої будуть приєднуватись країни-союзники.

За словами латвійської сторони, ця ініціатива допоможе українським військовим у війні, де використання дронів стало важливим елементом бойових дій.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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