Україна може перенести частину виробництва дронів до Литви

В рамках міжнародної співпраці Україна може розпочати виробництво дронів на території Литви. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс передає JP.lt, пише УНН.

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За його словами, така можливість розглядається як взаємовигідна співпраця та підготовка західних сусідів до можливих військових загроз.

Можна говорити і про спільне виробництво (безпілотників - ред.). Схоже, українці зацікавлені в можливому перенесенні частини виробництва до Литви. З нашою допомогою, ну і, можливо, частково для себе, якби ми змогли забезпечити їх необхідними дронами

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За його словами, спосіб ведення війни змінюється, тому Литві варто вчитися в українців, які майже два роки воюють проти російської агресії.

Доповнення

Очільник МЗС Литви зауважив, що за кілька років до початку повномасштабного вторгнення рф Україна фактично не мала уявлення, що у війні їй знадобляться дрони, які сьогодні стали повсякденною нормою в умовах бойових дій.

Ландсбергіс підкреслив, що Литва повинна вчитись, адже якщо дивитись на ситуацію з боку підготовки до війни у їх країні, то цей досвід є актуальним для литовців.

Вчитися (в українців - ред.) треба зараз. Тим більше, що вони готові відкривати друзям свої книжки про війну. Така нагода надзвичайна. За ті уроки, які ми можемо винести, було сплачено найвищу ціну