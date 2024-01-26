Украина может перенести часть производства дронов в Литву

В рамках международного сотрудничества Украина может начать производство дронов на территории Литвы. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис передает [JP.lt, пишет УНН.

Детали

По его словам, такая возможность рассматривается как взаимовыгодное сотрудничество и подготовка западных соседей к возможным военным угрозам.

Можно говорить и о совместном производстве (беспилотников - ред.). Похоже, украинцы заинтересованы в возможном переносе части производства в Литву. С нашей помощью, ну и, возможно, частично для себя, если бы мы смогли обеспечить их необходимыми дронами - заявил Ландсбергис

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По его словам, способ ведения войны меняется, поэтому Литве стоит учиться у украинцев, которые почти два года воюют против российской агрессии.

Дополнение

Глава МИД Литвы отметил, что за несколько лет до начала полномасштабного вторжения РФ Украина фактически не имела представления, что в войне ей понадобятся дроны, которые сегодня стали повседневной нормой в условиях боевых действий.

Ландсбергис подчеркнул, что Литва должна учиться, ведь если смотреть на ситуацию со стороны подготовки к войне в их стране, то этот опыт является актуальным для литовцев.

Учиться (у украинцев - ред.) надо сейчас. Тем более, что они готовы открывать друзьям свои книги о войне. Такая возможность чрезвычайная. За те уроки, которые мы можем вынести, была уплачена самая высокая цена - подытожил глава МИД Литвы.

Напомним

На прошлой неделе Украина и Латвия создали Коалицию дронов и РЭБ, к которой будут присоединяться страны-союзники.

По словам латвийской стороны, эта инициатива поможет украинским военным в войне, где использование дронов стало важным элементом боевых действий.

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