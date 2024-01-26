Украина может перенести часть производства дронов в Литву

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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  150931 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  177381 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  176255 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  191111 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  195599 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  167455 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  155770 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Украина может перенести часть производства дронов в Литву

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украина может начать производство беспилотников в Литве в рамках взаимовыгодного соглашения, направленного на подготовку к потенциальным военным угрозам.

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Украина может перенести часть производства дронов в Литву

В Молдове создали комиссию для разработки Национальной стратегии обороны, которую возглавил министр обороны

Президент Молдовы Майя Санду создала комиссию, которая в течение пяти месяцев должна разработать Национальную стратегию обороны. Комиссию возглавит министр обороны, а в ее состав войдут представители государственных органов, международных экспертов и неправительственных организаций.

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В Молдове создали комиссию для разработки Национальной стратегии обороны, которую возглавил министр обороны

Среди людей, которым более 70 лет, интернетом регулярно пользуется 30 процентов - представитель КМИС

По данным Киевского международного института социологии, около трети украинцев старше 70 лет пользуются интернетом ежедневно, а 80% украинцев пользуются им не менее трех часов в день.

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Среди людей, которым более 70 лет, интернетом регулярно пользуется 30 процентов - представитель КМИС

Между тремя организациями распределят грант в 1 000 000 грн от Фонда Вадима Столара

Между тремя организациями распределят грант в 1 000 000 грн от Фонда Вадима Столара.

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Между тремя организациями распределят грант в 1 000 000 грн от Фонда Вадима Столара

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Украина вернула тела 77 погибших украинских защитников.

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Украина вернула тела 77 погибших украинских защитников

Украина получила 350 тысяч доз вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка - Минздрав

Украина получила от Детского фонда ООН 350 000 доз вакцины АКДС для проведения плановых прививок, закупленных по просьбе Министерства здравоохранения Украины за средства правительства Японии. Вакцины будут распределены между медицинскими учреждениями страны.

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Враг ударил по Новотягинке в Херсонско области, есть пострадавшая - ОВА

Российские войска атаковали Новотягинку в Херсонской области, ранив местную жительницу. Сейчас 51-летней женщине оказывается медицинская помощь.

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Враг ударил по Новотягинке в Херсонско области, есть пострадавшая - ОВА

Союзники по НАТО и ЕС должны активизироваться и предоставить больше финансирования Украине - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает союзников по НАТО и ЕС увеличить финансирование Украины.

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Союзники по НАТО и ЕС должны активизироваться и предоставить больше финансирования Украине - Столтенберг

В Украине заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве - Минагрополитики

Украина запустила фонд гарантирования сельскохозяйственных кредитов для поддержки малых и средних фермеров, которые обрабатывают до 500 гектаров земли.

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В Украине заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве - Минагрополитики

ЕС вкладывает миллиарды в разработку новой системы спутниковой связи IRIS², которая должна заменить Starlink

ЕС планирует разработать собственную систему спутниковой связи IRIS², чтобы уменьшить зависимость от Starlink компании SpaceX. Система, которая может заработать к 2027 или 2028 году, обеспечит безопасную связь и военный интернет, что будет отвечать ключевым потребностям безопасности и обороны.

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ЕС вкладывает миллиарды в разработку новой системы спутниковой связи IRIS², которая должна заменить Starlink