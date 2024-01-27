Кулеба обсудил совместное производство дронов для ВСУ с главой МИД Литвы

Украина и Литва определяют совместные шаги для наращивания производства дронов для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Детали

Большую часть нашего разговора мы посвятили определению совместных шагов для наращивания производства дронов для нужд ВСУ. У Литвы есть технологии, у нас есть возможности масштабирования производства. Это была ключевая тема. Есть четкое понимание, что, как и когда делать, чтобы украинско-литовское сотрудничество в производстве дронов в кратчайшие сроки дало максимальный результат - резюмировал Кулеба.

По его словам, во время переговоров с литовским коллегой также обсуждалась "классическая" повестка дня - вступление Украины в ЕС, НАТО. Он также подчеркнул, что темой переговоров также был вопрос замороженных российских активов, санкций и "всего того, что требует действенных решений".

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У нас есть общие обнадеживающие ожидания от ближайшего заседания Европейского совета 1 февраля, есть прогресс по открытию Европейского фонда мира, по которому ситуация была долгое время заблокирована из-за позиции отдельных членов ЕС. Мы работаем над разблокированием, и есть обнадеживающие шаги в этом направлении - пояснил министр иностранных дел Украины.

Дополнение

Также министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, что Литва может быстро начать производить детали для комплектования дронов, необходимых Вооруженным силам Украины.

Мы можем начать производство комплектующих того, что необходимо на поле боя, в частности того, что будет необходимо для производства дронов. Мы говорим сначала об ограниченном количестве, но я думаю, что это может произойти очень быстро - заявил глава МИД Литвы.

Напомним

Накануне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в рамках международного сотрудничества Украина может начать производство дронов на территории Литвы.