Европейские военные эксперты разработали план защиты воздушного пространства Украины силами 120 истребителей. Проект предполагает защиту АЭС, Одессы и Львова без привлечения НАТО.
Министр иностранных дел Литвы предлагает вернуться к идее Макрона о размещении войск в Украине. Это связано с сообщениями о сотрудничестве КНДР и России в военной сфере.
Президент Украины провел совещание по военному наполнению плана победы. Зеленский заявил о подготовке сильного содержания военного пакета, который может ощутимо укрепить Украину.
Советник главы ОП заявил, что Украина не будет комментировать информацию о получении F-16. Он назвал это темой, где уместен 'туман войны', поскольку это должно отражаться на поле боя.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил, что Украина получила истребители F-16. Это первая официальная информация о появлении долгожданных самолетов в украинском небе.
Литва планирует обжаловать в ЕС решение Венгрии упростить въезд для граждан РФ и Беларуси. Министр иностранных дел Литвы считает, что это создает угрозы безопасности Шенгенской зоны.
Министр иностранных дел Литвы прокомментировал потенциальное влияние выбора Дональдом Трампом Джея Де Венса в качестве вице-президента, заявив, что это означает "вступление на территорию неопределенности".
Из-за несогласованных визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин во время председательства Венгрии в Совете ЕС некоторые страны рассматривают возможность бойкотировать министерские встречи или передать председательство другой стране.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Литве за мощную поддержку, включая 1,2 млрд евро помощи, гостеприимство для украинских беженцев и адвокацию членства Украины в ЕС и НАТО, во время своего онлайн-обращения к литовским послам.
Страны G7 и ЕС рассматривают возможность ужесточения ограничений в отношении банков, которые помогают рф обходить существующие санкции. Ожидается, что обсуждения продолжатся до саммита G7 в июне, где лидеры хотят согласовать комплекс мер для лучшего обеспечения соблюдения санкций
По словам министра иностранных дел Литвы Габриелиуса Ландсбергиса, новый пакет санкций ЕС против России имеет целью закрыть лазейки и уменьшить возможности бизнеса обходить существующие ограничения, что делает его сильнее предыдущих санкций.
Десятки тысяч людей протестовали в Тбилиси и других городах Грузии против противоречивого закона об "иностранных агентах", а министры иностранных дел Эстонии, Исландии и Литвы присоединились к митингу.
Если Грузия хочет остаться на пути в Европейский Союз, она не может быть одной ногой в москве, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.
Украина и Литва обсудили военную помощь, переговоры о вступлении Украины в ЕС, подготовку к мирным саммитам и саммитам НАТО, а также дальнейшую поддержку со стороны Литвы в виде предоставления оборонного оборудования.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон допускает возможность размещения американского ядерного оружия в Швеции во время войны, несмотря на то, что ранее выступал против этого.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что ядерные угрозы президента россии владимира путина являются блефом, и он ничего не выиграет от применения ядерного оружия, но может потерять все.
Западные военные инструкторы могут быть направлены в Украину для подготовки украинских военных, как это было до войны, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.
Франция отправит своего посла на инаугурацию путина на следующий шестилетний срок, пишут в СМИ.
На выходных министры стран Балтии предупредили о риске воздушной катастрофы из-за глушения GPS, в котором обвиняют россию, после того, как два финских рейса были вынуждены развернуться на полпути из-за помех навигационным сигналам.
Союзники по ЕС настаивают на сохранении сильной поддержки Украины после того, как США одобрили пакет помощи на сумму 61 миллиард долларов.
Министр иностранных дел Литвы подчеркнул, что продолжение помощи Украине имеет решающее значение для обеспечения глобальной стабильности, а не только для Украины или региона.
Российская ракета нарушила воздушное пространство Польши, и министр иностранных дел Литвы заявил, что если это повторится, то такие ракеты должны сбиваться НАТО.
Литва не считает президентские выборы в России, состоявшиеся 15-17 марта, легитимным демократическим волеизъявлением из-за репрессий, фальсификаций, принуждения, подавления оппозиции и независимых СМИ, а также отсутствия наблюдателей ОБСЕ, что делает новую "власть" Владимира Путина лишенной какой-либо демократической легитимности.
россия запретила въезд в страну 347 высокопоставленным чиновникам из Латвии, Литвы и Эстонии, включая премьер-министрами и министрами иностранных дел, из-за их "враждебной политики" лоббирования санкций, вмешательства во внутренние дела рф и сноса советских памятников.
Габриэлиус Ландсбергис считает, что настало время для дискуссий о возможности отправки западных войск в Украину, поскольку они уничтожают красные линии, которые западные политики создали сами для себя. Он также выступил за быстрые действия, поскольку бесконечные дебаты без решений ослабляют Европу.
Франция формирует альянс стран, открытых для потенциального ввода западных войск в Украину, углубляя свое противостояние с более осторожной Германией.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников срочно увеличить и ускорить военную помощь Украине, заявив, что стратегия помощи Украине "по капле" больше не работает для победы над россией и предотвращения распространения войны в Европе.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западные лидеры должны обсудить все варианты помощи Украине, не исключая при этом ничего.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что инициатива президента Франции Эммануэля Макрона обсудить ввод западных войск в Украину заслуживает внимания.
Литва призывает к санкциям против Ирана за поставки баллистических ракет россии для поддержки ее войны против Украины.