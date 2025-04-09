Глава МИД Литвы о возможности ввода западных войск в Украину: Это правильное время для дискуссий, которые разрушают красные линии

Габриэлиус Ландсбергис считает, что настало время для дискуссий о возможности отправки западных войск в Украину, поскольку они уничтожают красные линии, которые западные политики создали сами для себя. Он также выступил за быстрые действия, поскольку бесконечные дебаты без решений ослабляют Европу.