Габриэлиус Ландсбергис

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26934 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Литва призывает пересмотреть идею Макрона по отправке западных войск в Украину

Министр иностранных дел Литвы предлагает вернуться к идее Макрона о размещении войск в Украине. Это связано с сообщениями о сотрудничестве КНДР и России в военной сфере.

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Подготовлено хорошее, сильное содержание для военного пакета в рамках плана победы - Зеленский

Президент Украины провел совещание по военному наполнению плана победы. Зеленский заявил о подготовке сильного содержания военного пакета, который может ощутимо укрепить Украину.

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Подоляк об информации о поступлении F-16 в Украину: "мы не будем, это комментировать"

Советник главы ОП заявил, что Украина не будет комментировать информацию о получении F-16. Он назвал это темой, где уместен 'туман войны', поскольку это должно отражаться на поле боя.

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Украина получила истребители F-16 - МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил, что Украина получила истребители F-16. Это первая официальная информация о появлении долгожданных самолетов в украинском небе.

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Литва обжалует решение Венгрии по упрощению въезда для россиян

Литва планирует обжаловать в ЕС решение Венгрии упростить въезд для граждан РФ и Беларуси. Министр иностранных дел Литвы считает, что это создает угрозы безопасности Шенгенской зоны.

Война • 30 июля, 19:26 • 101407 просмотра

Глава МИД Литвы о намерениях Трампа назначить Вэнса вице-президентом: вступаем на территорию неопределенности

Министр иностранных дел Литвы прокомментировал потенциальное влияние выбора Дональдом Трампом Джея Де Венса в качестве вице-президента, заявив, что это означает "вступление на территорию неопределенности".

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В Литве допускают, что Венгрию лишат председательства в Совете ЕС

Из-за несогласованных визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин во время председательства Венгрии в Совете ЕС некоторые страны рассматривают возможность бойкотировать министерские встречи или передать председательство другой стране.

Новости Мира • 17 июля, 11:00 • 14919 просмотра

Дмитрий Кулеба стал почетным гостем ежегодного совещания послов Литовской Республики

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Литве за мощную поддержку, включая 1,2 млрд евро помощи, гостеприимство для украинских беженцев и адвокацию членства Украины в ЕС и НАТО, во время своего онлайн-обращения к литовским послам.

Война • 16 июля, 00:40 • 113042 просмотра

Страны G7 и ЕС хотят ввести ограничения против банков, которые помогают рф уклоняться от санкций - Bloomberg

Страны G7 и ЕС рассматривают возможность ужесточения ограничений в отношении банков, которые помогают рф обходить существующие санкции. Ожидается, что обсуждения продолжатся до саммита G7 в июне, где лидеры хотят согласовать комплекс мер для лучшего обеспечения соблюдения санкций

Новости Мира • 1 июня, 13:26 • 30556 просмотра

Новый пакет санкций ЕС должен закрыть лазейки для обхода ограничений в сотрудничестве с рф - глава МИД Литвы

По словам министра иностранных дел Литвы Габриелиуса Ландсбергиса, новый пакет санкций ЕС против России имеет целью закрыть лазейки и уменьшить возможности бизнеса обходить существующие ограничения, что делает его сильнее предыдущих санкций.

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Десятки тысяч людей снова вышли на протест в Грузии против закона об "иноагентах"

Десятки тысяч людей протестовали в Тбилиси и других городах Грузии против противоречивого закона об "иностранных агентах", а министры иностранных дел Эстонии, Исландии и Литвы присоединились к митингу.

Новости Мира • 16 мая, 06:52 • 98490 просмотра

Грузия не может быть одной ногой в москве, если хочет вступить в ЕС - глава МИД Литвы

Если Грузия хочет остаться на пути в Европейский Союз, она не может быть одной ногой в москве, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Новости Мира • 15 мая, 19:31 • 52231 просмотра

Кулеба обсудил с главой МИД Литвы переговорные рамки по вступлению в ЕС

Украина и Литва обсудили военную помощь, переговоры о вступлении Украины в ЕС, подготовку к мирным саммитам и саммитам НАТО, а также дальнейшую поддержку со стороны Литвы в виде предоставления оборонного оборудования.

политика • 13 мая, 18:45 • 77874 просмотра

Глава правительства Швеции не исключает размещения в свой стране ядерного оружия США

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон допускает возможность размещения американского ядерного оружия в Швеции во время войны, несмотря на то, что ранее выступал против этого.

Новости Мира • 13 мая, 12:23 • 16600 просмотра

путин блефует по поводу использования ядерного оружия - глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что ядерные угрозы президента россии владимира путина являются блефом, и он ничего не выиграет от применения ядерного оружия, но может потерять все.

Новости Мира • 12 мая, 13:44 • 36690 просмотра

Западные военные инструкторы могут отправиться в Украину, - министр Литвы

Западные военные инструкторы могут быть направлены в Украину для подготовки украинских военных, как это было до войны, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Война • 9 мая, 20:45 • 66307 просмотра

Франция отправит посланника на инаугурацию путина - Reuters

Франция отправит своего посла на инаугурацию путина на следующий шестилетний срок, пишут в СМИ.

Новости Мира • 6 мая, 14:10 • 19467 просмотра

Страны Балтии предупреждают о риске катастроф из-за российского глушения GPS

На выходных министры стран Балтии предупредили о риске воздушной катастрофы из-за глушения GPS, в котором обвиняют россию, после того, как два финских рейса были вынуждены развернуться на полпути из-за помех навигационным сигналам.

Новости Мира • 29 апреля, 08:53 • 32397 просмотра

Министры ЕС заявляют, что Европа не может ослабить свою поддержку Украины после одобрения помощи от США

Союзники по ЕС настаивают на сохранении сильной поддержки Украины после того, как США одобрили пакет помощи на сумму 61 миллиард долларов.

Война • 22 апреля, 10:59 • 21669 просмотра

"Помощь Украине - это не только об Украине" - глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы подчеркнул, что продолжение помощи Украине имеет решающее значение для обеспечения глобальной стабильности, а не только для Украины или региона.

Война • 15 апреля, 14:06 • 34921 просмотра

Глава МИД Литвы о российской ракете в Польше: надо четкий месседж, что при нарушении авиапространства НАТО ракета будет сбита

Российская ракета нарушила воздушное пространство Польши, и министр иностранных дел Литвы заявил, что если это повторится, то такие ракеты должны сбиваться НАТО.

Война • 25 марта, 12:29 • 29234 просмотра

"Похоже на трагический фарс": в Литве назвали российские выборы президента "имитацией голосования"

Литва не считает президентские выборы в России, состоявшиеся 15-17 марта, легитимным демократическим волеизъявлением из-за репрессий, фальсификаций, принуждения, подавления оппозиции и независимых СМИ, а также отсутствия наблюдателей ОБСЕ, что делает новую "власть" Владимира Путина лишенной какой-либо демократической легитимности.

Новости Мира • 18 марта, 09:45 • 23805 просмотра

россия запретила въезд топ-чиновникам стран Балтии из-за "враждебной политики"

россия запретила въезд в страну 347 высокопоставленным чиновникам из Латвии, Литвы и Эстонии, включая премьер-министрами и министрами иностранных дел, из-за их "враждебной политики" лоббирования санкций, вмешательства во внутренние дела рф и сноса советских памятников.

Новости Мира • 12 марта, 13:27 • 25680 просмотра

Глава МИД Литвы о возможности ввода западных войск в Украину: Это правильное время для дискуссий, которые разрушают красные линии

Габриэлиус Ландсбергис считает, что настало время для дискуссий о возможности отправки западных войск в Украину, поскольку они уничтожают красные линии, которые западные политики создали сами для себя. Он также выступил за быстрые действия, поскольку бесконечные дебаты без решений ослабляют Европу.

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Politico: Франция создает альянс стран для возможной отправки войск в Украину

Франция формирует альянс стран, открытых для потенциального ввода западных войск в Украину, углубляя свое противостояние с более осторожной Германией.

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Нужна поддержка без ограничений: Кулеба заявил, что стратегия помощи Украине по капле больше не работает

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников срочно увеличить и ускорить военную помощь Украине, заявив, что стратегия помощи Украине "по капле" больше не работает для победы над россией и предотвращения распространения войны в Европе.

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"Все" на столе, чтобы помочь Украине победить путина - премьер Эстонии о заявлении Макрона о западных войсках

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западные лидеры должны обсудить все варианты помощи Украине, не исключая при этом ничего.

Война • 29 февраля, 12:43 • 30020 просмотра

Глава МИД Литвы о возможной отправке западных войск в Украину: инициатива достойна внимания

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что инициатива президента Франции Эммануэля Макрона обсудить ввод западных войск в Украину заслуживает внимания.

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Литва призвала ввести санкции против Ирана за поставки ракет в рф

Литва призывает к санкциям против Ирана за поставки баллистических ракет россии для поддержки ее войны против Украины.

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