Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши

В ночь на 10 сентября Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, используя дроны-камикадзе и другие средства поражения. Часть беспилотников долетела до территории Польши – несколько из них были сбиты, а обломки упали в разных районах страны. Этот инцидент вызвал острую реакцию мировых лидеров и дипломатов, которые назвали действия Москвы прямой угрозой безопасности Европы. Об этом пишет УНН.

Детали

Война в России эскалирует, а не заканчивается. Мы должны повысить цену для Москвы, усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы. ЕС играет важную роль, и мы будем поддерживать такие инициативы, как линия обороны Восточного пограничного щита – написала в соцсети X представитель ЕС по иностранным делам Кайя Каллас.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта подчеркнул, что события прошлой ночи являются ярким напоминанием о том, что безопасность одного – это безопасность всех.

Мы выражаем полную солидарность с Польшей после неприемлемого нарушения Россией ее воздушного пространства – добавил Кошта.

Французский президент Эммануэль Макрон назвал ситуацию неприемлемой и заявил, что вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство во время атаки на Украину является просто неприемлемым.

Я призываю Россию положить конец этому стремительному нападению. Мы не пойдем на компромиссы по безопасности союзников – высказался французский президент.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул полную поддержку и солидарность с польскими друзьями и союзниками относительно инцидента вторжения российских беспилотников в Польшу.

Это четкое свидетельство того, что российская агрессия в Украине непосредственно влияет на нас – написал в соцсети Х Ринкевичс.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил:

"Неоднократные безрассудные нарушения Россией воздушного пространства НАТО представляют прямую угрозу безопасности людей. Воздушную оборону вдоль линии фронта НАТО необходимо немедленно усилить. Путин не остановится, если мы его не остановим".

Премьер Чехии Петр Фиала подчеркнул, что атака дрона, обломки которого упали в Польше, является очередным испытанием для НАТО. Он заявил, что трудно поверить, что это было совпадение обстоятельств. По его словам, режим Путина угрожает всей Европе и проверяет, куда может зайти.

Хорошо, что польская ПВО сработала. Мы поддерживаем Польшу, потому что они наши союзники на передовой – добавил Фиала.

Посол Великобритании в Польше заявила, что она "глубоко обеспокоена" ночным инцидентом и что Великобритания поддерживает Польшу.

Финский министр Александер Стубб предостерег, что ситуация "подчеркивает серьезность ситуации с безопасностью и является неприемлемой".

Международные партнеры единодушно заявили: российская агрессия не ограничивается территорией Украины, она создает угрозы для всей Европы. Именно поэтому, по мнению лидеров, необходимо усиливать санкционное давление, инвестировать в совместную оборону и ускорить военную поддержку Киева.

Напомним

Польша завершила операцию в воздушном пространстве после вторжения российских беспилотников в ночь на 10 сентября. Продолжаются поиски мест возможных падений БПЛА, граждан призывают не трогать неизвестные объекты.

Польша заявила о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА.

НАТО не рассматривает инцидент с появлением группы беспилотников российских военных сил на территории республики Польша, как именно "российскую атаку".

Над обнаружением российских дронов в Польше работали также Patriot из ФРГ