Не акт нападу: у НАТО заявили, що група БпЛА росії на території Польщі "не тягне" на вторгнення - Reuters
Київ • УНН
НАТО не вважає інцидент із групою російських безпілотників над Польщею атакою. Це перший випадок, коли літаки НАТО атакували потенційні загрози в повітряному просторі союзників.
З приводу дронів рф, які у ніч на 10 вересня залетіли у Польщу, альянс країн Європи і Північної Америки висловився обережно. Передає УНН із посиланням на повідомило Reuters джерело в НАТО.
Деталі
НАТО не розглядає інцидент з появою групи безпілотників російських військових сил на території республіки Польща, як саме "російську атаку". Про це Reuters повідомило джерело в НАТО.
У дописі агентства новин, із посиланням на джерело, також вказано наступне:
- за попередніми даними, мало місце навмисне вторгнення від шести до десяти російських безпілотників;
- це був перший випадок, коли літаки НАТО атакували потенційні загрози в повітряному просторі союзників;
- системи ППО НАТО Patriot в регіоні виявили безпілотники своїми радарами, але не атакували їх.
Польща скликає термінове засідання уряду через російські БПЛА: озвучений час10.09.25, 08:32 • 2764 перегляди
За інформацією джерела, в нічній операції брали участь польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS та літаки-заправники, що спільно експлуатуються НАТО.
Нагадаємо
Десятки об'єктів сьогодні вночі порушили повітряний простір Польщі.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що дозвіл на перехоплення російських ракет та безпілотників силами ППО сусідніх країн є кроком до колективної безпеки.
Вторгнення російських БПЛА у Польщу: три аеропорти відновили свою роботу10.09.25, 10:09 • 1880 переглядiв