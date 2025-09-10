$41.120.13
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Не акт нападу: у НАТО заявили, що група БпЛА росії на території Польщі "не тягне" на вторгнення - Reuters

Київ • УНН

 • 514 перегляди

НАТО не вважає інцидент із групою російських безпілотників над Польщею атакою. Це перший випадок, коли літаки НАТО атакували потенційні загрози в повітряному просторі союзників.

Не акт нападу: у НАТО заявили, що група БпЛА росії на території Польщі "не тягне" на вторгнення - Reuters

З приводу дронів рф, які у ніч на 10 вересня залетіли у Польщу, альянс країн Європи і Північної Америки висловився обережно. Передає УНН із посиланням на повідомило Reuters джерело в НАТО.

Деталі

НАТО не розглядає  інцидент з появою групи безпілотників російських військових сил на території республіки Польща, як саме "російську атаку". Про це Reuters повідомило джерело в НАТО.

У дописі агентства новин, із посиланням на джерело, також вказано наступне: 

  • за попередніми даними, мало місце навмисне вторгнення від шести до десяти російських безпілотників;
    • це був перший випадок, коли літаки НАТО атакували потенційні загрози в повітряному просторі союзників;
      • системи ППО НАТО Patriot в регіоні виявили безпілотники своїми радарами, але не атакували їх.

        Польща скликає термінове засідання уряду через російські БПЛА: озвучений час10.09.25, 08:32 • 2764 перегляди

        За інформацією джерела, в нічній операції брали участь польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS та літаки-заправники, що спільно експлуатуються НАТО.

        - передає Reuters

        Нагадаємо

        Десятки об'єктів сьогодні вночі порушили повітряний простір Польщі.

        Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що дозвіл на перехоплення російських ракет та безпілотників силами ППО сусідніх країн є кроком до колективної безпеки.

        Вторгнення російських БПЛА у Польщу: три аеропорти відновили свою роботу10.09.25, 10:09 • 1880 переглядiв

        Ігор Тележніков

        ПолітикаНовини Світу
        Lockheed Martin F-35 Lightning II
        Reuters
        НАТО
        MIM-104 Patriot
        F-16 Fighting Falcon
        Польща