У Польщі заявили, що деякі безпілотники, що порушили їхній повітряний простір, були збиті

$41.250.03
48.380.22
ukenru
02:37 • 7588 перегляди
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto
01:02 • 4364 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 33857 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 47035 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 41969 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 26683 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 51779 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 82191 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 63085 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 38292 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.7м/с
78%
755мм
Популярнi новини
російські дрони залетіли у Польщу: місцевий аеропорт закритий через "незаплановану військову активність"Photo9 вересня, 22:51 • 13048 перегляди
Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору Photo23:36 • 18606 перегляди
"Наукові" лови риби на 258 тонн: директора держінституту викрито у зловживанні службовим становищемPhoto00:14 • 11979 перегляди
Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"Photo00:42 • 11600 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети03:12 • 21882 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 33826 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo9 вересня, 16:51 • 26951 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 41940 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 52252 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 82172 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Беньямін Нетаньягу
Андрій Сибіга
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Польща
Франція
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 39547 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 37125 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 35588 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 104925 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 60942 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk

У Польщі заявили, що деякі безпілотники, що порушили їхній повітряний простір, були збиті

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

Десятки безпілотників порушили повітряний простір Польщі.

У Польщі заявили, що деякі безпілотники, що порушили їхній повітряний простір, були збиті

Десятки об'єктів сьогодні вночі порушили повітряний простір Польщі. Як повідомляє Оперативне командування Збройних Сил Республіки Польща, деякі безпілотники були збиті, повідомляє УНН.

"Внаслідок сьогоднішнього нападу Російської Федерації на територію України сталося безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі безпілотниками. Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці наших громадян. За наказом оперативного командувача Збройних сил було негайно розпочато оборонні заходи. Польські та союзні сили відслідковували десятки об'єктів за допомогою радарів, і, враховуючи ті з них, які могли становити загрозу, оперативний командувач Збройних сил Польщі ухвалив рішення про їх нейтралізацію. Деякі з безпілотників, які вторглися в наш повітряний простір, було збито", - йдеться у повідомленні Оперативного командування.

На даний момент ведеться робота з локалізації та визначення можливих місць падіння цих об'єктів. Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що слідкує за поточною ситуацією, а польські та союзні сили та ресурси залишаються повністю готовими до подальших операцій.

Влада Польщі також закликала громадян при виявленні безпілотників або їх фрагментів не наближатися до них, не чіпати і не переміщати, а повідомляти екстрену службу чи поліцію.

Нагадаємо

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що в ніч проти 10 вересня польські військові відкрили вогонь по "об'єктах", що порушили повітряний простір країни, проте утримався від пояснень щодо походження цих об'єктів.

Лілія Подоляк

Війна в УкраїніНовини Світу
Дональд Туск
Україна
Польща