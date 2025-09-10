У Польщі заявили, що деякі безпілотники, що порушили їхній повітряний простір, були збиті

Десятки об'єктів сьогодні вночі порушили повітряний простір Польщі. Як повідомляє Оперативне командування Збройних Сил Республіки Польща, деякі безпілотники були збиті, повідомляє УНН.

"Внаслідок сьогоднішнього нападу Російської Федерації на територію України сталося безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі безпілотниками. Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці наших громадян. За наказом оперативного командувача Збройних сил було негайно розпочато оборонні заходи. Польські та союзні сили відслідковували десятки об'єктів за допомогою радарів, і, враховуючи ті з них, які могли становити загрозу, оперативний командувач Збройних сил Польщі ухвалив рішення про їх нейтралізацію. Деякі з безпілотників, які вторглися в наш повітряний простір, було збито", - йдеться у повідомленні Оперативного командування.

На даний момент ведеться робота з локалізації та визначення можливих місць падіння цих об'єктів. Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що слідкує за поточною ситуацією, а польські та союзні сили та ресурси залишаються повністю готовими до подальших операцій.

Влада Польщі також закликала громадян при виявленні безпілотників або їх фрагментів не наближатися до них, не чіпати і не переміщати, а повідомляти екстрену службу чи поліцію.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що в ніч проти 10 вересня польські військові відкрили вогонь по "об'єктах", що порушили повітряний простір країни, проте утримався від пояснень щодо походження цих об'єктів.