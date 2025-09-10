В Польше заявили, что некоторые беспилотники, нарушившие их воздушное пространство, были сбиты

Десятки объектов сегодня ночью нарушили воздушное пространство Польши. Как сообщает Оперативное командование Вооруженных Сил Республики Польша, некоторые беспилотники были сбиты, передает УНН.

"В результате сегодняшнего нападения Российской Федерации на территорию Украины произошло беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши беспилотниками. Это акт агрессии, представляющий реальную угрозу безопасности наших граждан. По приказу оперативного командующего Вооруженными Силами были немедленно начаты оборонительные мероприятия. Польские и союзные силы отслеживали десятки объектов с помощью радаров, и, учитывая те из них, которые могли представлять угрозу, оперативный командующий Вооружённых сил Польши принял решение об их нейтрализации. Некоторые из беспилотников, вторгшихся в наше воздушное пространство, были сбиты", - говорится в сообщении Оперативного командования.

На данный момент ведётся работа по локализации и определению возможных мест падения этих объектов. Оперативное командование Вооружённых сил Польши сообщило, что следит за текущей ситуацией, а польские и союзные силы и ресурсы остаются полностью готовыми к дальнейшим операциям.

Власти Польши также призвали граждан при обнаружении беспилотников или их фрагментов не приближаться у ним, не трогать и не перемещать, а сообщать в экстренную службу или полицию.

Напомним

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в ночь на 10 сентября польские военные открыли огонь по "объектам", нарушившим воздушное пространство страны, однако воздержался от объяснений относительно происхождения этих объектов.