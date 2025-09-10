Не акт нападения: в НАТО заявили, что группа БПЛА России на территории Польши "не тянет" на вторжение - Reuters
НАТО не считает инцидент с группой российских беспилотников над Польшей атакой. Это первый случай, когда самолеты НАТО атаковали потенциальные угрозы в воздушном пространстве союзников.
По поводу российских беспилотников, которые в ночь на 10 сентября залетели в Польшу, альянс стран Европы и Северной Америки высказался осторожно. Передает УНН со ссылкой на источник в НАТО, сообщивший Reuters.
НАТО не рассматривает инцидент с появлением группы беспилотников российских военных сил на территории республики Польша как именно "российскую атаку". Об этом Reuters сообщил источник в НАТО.
В сообщении новостного агентства, со ссылкой на источник, также указано следующее:
- по предварительным данным, имело место преднамеренное вторжение от шести до десяти российских беспилотников;
- это был первый случай, когда самолеты НАТО атаковали потенциальные угрозы в воздушном пространстве союзников;
- системы ПВО НАТО Patriot в регионе обнаружили беспилотники своими радарами, но не атаковали их.
По информации источника, в ночной операции участвовали польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты-разведчики AWACS и самолеты-заправщики, совместно эксплуатируемые НАТО.
Десятки объектов сегодня ночью нарушили воздушное пространство Польши.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что разрешение на перехват российских ракет и беспилотников силами ПВО соседних стран является шагом к коллективной безопасности.
