07:09 • 6674 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 13381 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 11763 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 38692 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 78574 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 69420 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 78695 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 33828 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 57300 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 104364 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Не акт нападения: в НАТО заявили, что группа БПЛА России на территории Польши "не тянет" на вторжение - Reuters

Киев • УНН

 • 194 просмотра

НАТО не считает инцидент с группой российских беспилотников над Польшей атакой. Это первый случай, когда самолеты НАТО атаковали потенциальные угрозы в воздушном пространстве союзников.

Не акт нападения: в НАТО заявили, что группа БПЛА России на территории Польши "не тянет" на вторжение - Reuters

По поводу российских беспилотников, которые в ночь на 10 сентября залетели в Польшу, альянс стран Европы и Северной Америки высказался осторожно. Передает УНН со ссылкой на источник в НАТО, сообщивший Reuters.

Детали

НАТО не рассматривает инцидент с появлением группы беспилотников российских военных сил на территории республики Польша как именно "российскую атаку". Об этом Reuters сообщил источник в НАТО.

В сообщении новостного агентства, со ссылкой на источник, также указано следующее:

  • по предварительным данным, имело место преднамеренное вторжение от шести до десяти российских беспилотников;
    • это был первый случай, когда самолеты НАТО атаковали потенциальные угрозы в воздушном пространстве союзников;
      • системы ПВО НАТО Patriot в регионе обнаружили беспилотники своими радарами, но не атаковали их.

        Польша созывает срочное заседание правительства из-за российских БПЛА: озвучено время10.09.25, 08:32 • 2710 просмотров

        По информации источника, в ночной операции участвовали польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты-разведчики AWACS и самолеты-заправщики, совместно эксплуатируемые НАТО.

        - передает Reuters

        Напомним

        Десятки объектов сегодня ночью нарушили воздушное пространство Польши.

        Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что разрешение на перехват российских ракет и беспилотников силами ПВО соседних стран является шагом к коллективной безопасности.

        Вторжение российских БПЛА в Польшу: три аэропорта возобновили свою работу10.09.25, 10:09 • 1816 просмотров

        Игорь Тележников

