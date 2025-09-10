Польша созывает срочное заседание правительства из-за российских БПЛА: озвучено время

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства из-за нарушения воздушного пространства страны российскими БПЛА во время массированной атаки на Украину. Об этом сообщил в соцсети "Х" спикер правительства Республики Польша Адам Шлапка, передает УНН.

Детали

Заседание состоится в 8:00 по варшавскому времени (в 9:00 по киевскому времени - ред). Как отметил спикер правительства, сейчас продолжается встреча Туска с министрами, ответственными за безопасность государства.

Продолжается встреча премьер-министра Дональда Туска с министрами, ответственными за безопасность государства. Премьер-министр созвал чрезвычайное заседание Совета министров на 8:00 - написал Шлапка.

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Из-за этого закрыт аэропорт в Жешуве, также закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин.

Глава правительства страны Дональд Туск подтвердил информацию об открытии огня по объектам, нарушившим воздушное пространство страны. В то же время резервисты Войск территориальной обороны могут получить повестку для ускоренной явки в 10 воеводствах страны.