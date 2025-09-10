$41.250.03
11245 перегляди
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto
12240 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 40675 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 50738 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 47862 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 28006 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 52768 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 85418 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 63258 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 38439 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
Після атаки на Польщу Україна вимагає дозволу на перехоплення російських ракет та дронів у своєму повітряному просторі силами ППО сусідів

Київ • УНН

 106 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що дозвіл на перехоплення російських ракет та безпілотників силами ППО сусідніх країн є кроком до колективної безпеки. Ця заява прозвучала після порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

Після атаки на Польщу Україна вимагає дозволу на перехоплення російських ракет та дронів у своєму повітряному просторі силами ППО сусідів
Андрій Сибіга

Кроком до колективної безпеки має стати дозвіл на перехоплення в українському повітряному просторі російських ракет та безпілотників силами протиповітряної оборони сусідніх країн. Про це Україна просить вже давно, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи сьогоднішнє порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, повідомляє УНН.

За його словами, путін випробовує Захід на міцність, а слабкість відповіді його провокує.  

"Російські дрони, що влетіли в Польщу під час масованої атаки на Україну, свідчать про те, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати, оскільки він не був належним чином покараний за свої попередні злочини.

Путін продовжує ескалацію, розширює війну і випробовує Захід на міцність. Чим довше він не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим він стає.

Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше – і тоді російські ракети і дрони полетять ще далі в Європу.

Ця ситуація свідчить про те, що нарешті потрібно ухвалити рішення, яке дозволить використовувати можливості протиповітряної оборони сусідніх країн для перехоплення безпілотників і ракет в українському повітряному просторі, в тому числі тих, що наближаються до кордонів НАТО.

Україна вже давно пропонує такий крок. Його необхідно зробити заради колективної безпеки", - йдеться у заяві міністра.

Сибіга наголосив, що це також заклик до партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та краще захиститися від зростаючої кількості російських дронів і ракет, які регулярно атакують Україну.

"Крім того, санкції мають бути посилені без зволікань. Путін серйозно поставиться до мирних переговорів лише тоді, коли зіткнеться з серйозним трансатлантичним тиском. Російську військову машину необхідно зупинити – і зупинити її можна лише силою, а не слабкістю", - заявив міністр.

Нагадаємо

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Через це зачинений аеропорт в Жешуві, також закрили повітряний простір над аеропортом Люблін.

Голова уряду країни Дональд Туск підтвердив інформацію про відкриття вогню по об'єктах, що порушили повітряний простір країни. Деякі безпілотники були збиті.

Влада Польщі також повідомила, що резервісти Військ територіальної оборони можуть отримати повістку для пришвидшеної явки в 10 воєводствах країни.

 

 

Лілія Подоляк

Війна в УкраїніПолітика
Андрій Сибіга
Протиповітряна оборона
Україна
Польща