Після атаки на Польщу Україна вимагає дозволу на перехоплення російських ракет та дронів у своєму повітряному просторі силами ППО сусідів

Андрій Сибіга

Кроком до колективної безпеки має стати дозвіл на перехоплення в українському повітряному просторі російських ракет та безпілотників силами протиповітряної оборони сусідніх країн. Про це Україна просить вже давно, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи сьогоднішнє порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, повідомляє УНН.

За його словами, путін випробовує Захід на міцність, а слабкість відповіді його провокує.

"Російські дрони, що влетіли в Польщу під час масованої атаки на Україну, свідчать про те, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати, оскільки він не був належним чином покараний за свої попередні злочини.

Путін продовжує ескалацію, розширює війну і випробовує Захід на міцність. Чим довше він не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим він стає.

Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше – і тоді російські ракети і дрони полетять ще далі в Європу.

Ця ситуація свідчить про те, що нарешті потрібно ухвалити рішення, яке дозволить використовувати можливості протиповітряної оборони сусідніх країн для перехоплення безпілотників і ракет в українському повітряному просторі, в тому числі тих, що наближаються до кордонів НАТО.

Україна вже давно пропонує такий крок. Його необхідно зробити заради колективної безпеки", - йдеться у заяві міністра.

Сибіга наголосив, що це також заклик до партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та краще захиститися від зростаючої кількості російських дронів і ракет, які регулярно атакують Україну.

"Крім того, санкції мають бути посилені без зволікань. Путін серйозно поставиться до мирних переговорів лише тоді, коли зіткнеться з серйозним трансатлантичним тиском. Російську військову машину необхідно зупинити – і зупинити її можна лише силою, а не слабкістю", - заявив міністр.

Нагадаємо

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Через це зачинений аеропорт в Жешуві, також закрили повітряний простір над аеропортом Люблін.

Голова уряду країни Дональд Туск підтвердив інформацію про відкриття вогню по об'єктах, що порушили повітряний простір країни. Деякі безпілотники були збиті.

Влада Польщі також повідомила, що резервісти Військ територіальної оборони можуть отримати повістку для пришвидшеної явки в 10 воєводствах країни.