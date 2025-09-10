Над обнаружением российских дронов в Польше работали также Patriot из ФРГ

Во время очередного российского воздушного нападения на Украину несколько БПЛА ВС РФ оказались в Польше. «Пришельцев» выслеживали силы противовоздушной обороны, были подняты истребители, а также были задействованы немецкие Patriot. Передает УНН со ссылкой на Ройтерс.

Детали

Два немецких зенитных ракетных комплекса Patriot, развернутые в Польше, помогли обнаружить российские беспилотники над польской территорией, сообщил источник. Об этом передает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности.

Контекст

В ночь на 10 сентября, на фоне волны российских воздушных атак по украинской территории, группа беспилотников также нарушила воздушное пространство Польши.

(Этих российских БПЛА) более десятка - сообщало Главное командование сухопутных войск Польши.

Также НАТО сообщило, что более 10 дронов были обнаружены радарами в Польше. О том, что истребители применяли оружие по объектам по упомянутым объектам, сообщал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Впоследствии появилось сообщение, что БПЛА в Польше повредил жилой дом в поселке Вырыки Люблинского воеводства. В доме повреждена крыша, поврежден припаркованный на территории автомобиль.

Справка

В целом, во время удара ВС РФ, радиотехническими войсками Воздушных Сил Украины было обнаружено и осуществлено сопровождение 458 средств воздушного нападения захватчиков.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 413 воздушных целей - сообщили в ВС ВСУ.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время экстренного заседания правительства в среду утром, 10 сентября 2025 года, заявил, что сейчас нет оснований вводить ограничения для граждан из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА в ночь на 10 сентября.

НАТО не считает инцидент с группой российских беспилотников над Польшей атакой.