Над обнаружением российских дронов в Польше работали также Patriot из ФРГ
Киев • УНН
Два немецких ЗРК Patriot, развернутые в Польше, помогли обнаружить российские беспилотники над польской территорией. Более десятка дронов нарушили воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.
Во время очередного российского воздушного нападения на Украину несколько БПЛА ВС РФ оказались в Польше. «Пришельцев» выслеживали силы противовоздушной обороны, были подняты истребители, а также были задействованы немецкие Patriot. Передает УНН со ссылкой на Ройтерс.
Детали
Контекст
В ночь на 10 сентября, на фоне волны российских воздушных атак по украинской территории, группа беспилотников также нарушила воздушное пространство Польши.
(Этих российских БПЛА) более десятка
Также НАТО сообщило, что более 10 дронов были обнаружены радарами в Польше. О том, что истребители применяли оружие по объектам по упомянутым объектам, сообщал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
Впоследствии появилось сообщение, что БПЛА в Польше повредил жилой дом в поселке Вырыки Люблинского воеводства. В доме повреждена крыша, поврежден припаркованный на территории автомобиль.
Справка
В целом, во время удара ВС РФ, радиотехническими войсками Воздушных Сил Украины было обнаружено и осуществлено сопровождение 458 средств воздушного нападения захватчиков.
Противовоздушной обороной сбито/подавлено 413 воздушных целей
Напомним
Премьер-министр Польши Дональд Туск во время экстренного заседания правительства в среду утром, 10 сентября 2025 года, заявил, что сейчас нет оснований вводить ограничения для граждан из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА в ночь на 10 сентября.
НАТО не считает инцидент с группой российских беспилотников над Польшей атакой.