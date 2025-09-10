Над виявленням російських дронів у Польщі працювали також Patriot з ФРН
Київ • УНН
Два німецькі ЗРК Patriot, розгорнуті в Польщі, допомогли виявити російські безпілотники над польською територією. Понад десяток дронів порушили повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня.
Під час чергового російського повітряного нападу на Україну, декілька БпЛА зс рф опинилися у Польщі. "Прибульців" вистежували сили протиповітряної оборони, були підняті винищувачі, а також - були задіяні німецькі Patriot. Передає УНН із посиланням на Ройтерз.
Деталі
Два німецькі зенітні ракетні комплекси Patriot, розгорнуті в Польщі, допомогли виявити російські безпілотники над польською територією, повідомило джерело. Про це передає Reuters із посиланням на джерело в службі безпеки.
Контекст
В ніч на 10 вересня, на тлі хвилі російських повітряних атак по українській території, група безпілотників також порушила повітряний простір Польщі.
(Цих російських БпЛА) більше ніж десяток
Також НАТО повідомило, що понад 10 дронів були виявлені радарами в Польщі. Про те, що винищувачі застосовували зброю по об'єктах по згаданих об'єктах, повідомляв міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш.
Згодом з'явилось повідомлення, що БпЛА в Польщі пошкодив житловий будинок у селищі Вирики Люблінського воєводства. У будинку пошкоджено дах, пошкоджений припаркований на території автомобіль.
Довідково
Загалом, під час удару зс рф, радіотехнічними військами Повітряних Сил України було виявлено та здійснено супровід 458 засобів повітряного нападу загарбників.
Протиповітряною обороною збито/подавлено 413 повітряних цілей
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час екстреного засідання уряду в середу вранці, 10 вересня 2025 року, заявив, що наразі немає підстав вводити обмеження для громадян через порушення повітряного простору російськими БПЛА у ніч на 10 вересня.
НАТО не вважає інцидент із групою російських безпілотників над Польщею атакою.