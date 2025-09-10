Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
Повітряні Сили України збили 413 повітряних цілей, включаючи 386 БпЛА та 27 крилатих ракет. Росія атакувала Україну 458 засобами повітряного нападу в ніч на 10 вересня.
В ніч на 10 вересня ворог завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного, повітряного, морського базування, використавши 458 засобів повітряного нападу, передає УНН з посиланням на звіт Повітряних сил Збройних Сил України.
Деталі
У ніч на 10 вересня (із 17.00 9 вересня) противник завдав чергового комбінованого удару по території України. Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 458 засобів повітряного нападу загарбників:
- 415 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів із напрямків курськ, брянськ, міллерово, орел, шаталово, приморсько-ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ Криму, понад 250 із них - шахеди;
- 42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69) із Саратовської обл.- рф, акваторії Чорного моря;
- 1 балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. - рф.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 413 повітряних цілей
Повітряний напад російських військ відбивали українська авіація, зенітні ракетні війська, а також підрозділи РЕБ, безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.
Що було нейтралізовано:
- 386 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів;
- 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).
Влучання та вихід за межі кордону України
Попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.
Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща.
Нагадаємо
Внаслідок комбінованої атаки армії рф у Вінницькій області постраждала одна людина, під ударом опинилась цивільна промислова інфраструктура, пошкоджено близько 30 житлових будинків.
