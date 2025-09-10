$41.250.03
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводства
01:02 • 24697 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 57414 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан
9 вересня, 16:05 • 60006 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 62277 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 31106 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 55213 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 93486 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 63711 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
9 вересня, 06:31 • 38864 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Повітряні Сили України збили 413 повітряних цілей, включаючи 386 БпЛА та 27 крилатих ракет. Росія атакувала Україну 458 засобами повітряного нападу в ніч на 10 вересня.

Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО

В ніч на 10 вересня ворог завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного, повітряного, морського базування, використавши 458 засобів повітряного нападу, передає УНН з посиланням на звіт Повітряних сил Збройних Сил України.

Деталі

У ніч на 10 вересня (із 17.00 9 вересня) противник завдав чергового комбінованого удару по території України. Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 458 засобів повітряного нападу загарбників: 

  • 415 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів із напрямків курськ, брянськ, міллерово, орел, шаталово, приморсько-ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ Криму, понад 250 із них - шахеди;
    • 42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69) із Саратовської обл.- рф, акваторії Чорного моря;
      • 1 балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. - рф.

        За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 413 повітряних цілей

        - передає ПС ЗСУ.

        Повітряний напад російських військ відбивали українська авіація, зенітні ракетні війська, а також підрозділи РЕБ, безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

        Що було нейтралізовано:

        • 386 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів;
          • 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).

            Влучання та вихід за межі кордону України

            Попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.

            Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща.

            Нагадаємо

            Внаслідок комбінованої атаки армії рф у Вінницькій області постраждала одна людина, під ударом опинилась цивільна промислова інфраструктура, пошкоджено близько 30 житлових будинків.

            Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору 10.09.25, 02:36 • 31697 переглядiв

            Ігор Тележніков

