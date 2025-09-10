У повітряному просторі Вінниччини перебувало 26 БПЛА та 11 крилатих ракет, є постраждалий - ОВА
Київ • УНН
Вінниччина зазнала комбінованої атаки крилатими ракетами та "шахедами" на промислову інфраструктуру. Пошкоджено близько 30 житлових будинків, одна особа госпіталізована.
Внаслідок комбінованої атаки армії рф у Вінницькій області постраждала одна людина, під ударом опинилась цивільна промислова інфраструктура, пошкоджено близько 30 житлових будинків. Про це заявила у середу перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає УНН.
Сьогодні вночі Вінниччина зазнала масованої комбінованої ворожої атаки. Під ударом крилатих ракет та шахедів опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури
Пожежники працюють над локалізацією пожежі.
Задіяно 81 особа особового складу та 24 одиниці техніки.
Є 1 постраждалий. Його доставлено в лікарню – стан стабільний
Також, за її словами, в області пошкоджено близько 30 житлових будинків. Вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та прибудинкові території.
Загалом у повітряному просторі Вінниччини перебувало 26 БПЛА та 11 крилатих ракет, наголосила Заболотна.
Доповнення
Раніше повідомлялось, що у Вінницькій області під час масованої атаки російські війська влучили в цивільні промислові обʼєкти.
Також внаслідок атаки рф на Житомирщині є загиблий та поранений. На Хмельниччині - троє постраждалих. На Вінниччині зафіксовано влучання в цивільні промислові об'єкти. На Черкащині пошкоджено лінію електропередач.