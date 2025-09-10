У повітряному просторі Вінниччини перебувало 26 БПЛА та 11 крилатих ракет, є постраждалий - ОВА

$41.250.03
48.380.22
ukenru
02:37 • 14271 перегляди
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto
01:02 • 19014 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 49939 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 55990 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 55679 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 29610 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 54063 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 89794 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 63575 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 38745 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
72%
755мм
Популярнi новини
російські дрони залетіли у Польщу: місцевий аеропорт закритий через "незаплановану військову активність"Photo9 вересня, 22:51 • 20266 перегляди
Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору Photo9 вересня, 23:36 • 27557 перегляди
"Наукові" лови риби на 258 тонн: директора держінституту викрито у зловживанні службовим становищемPhoto10 вересня, 00:14 • 19894 перегляди
Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"Photo00:42 • 19839 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети03:12 • 30085 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 49976 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo9 вересня, 16:51 • 35020 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 55708 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 59639 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 89808 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Емманюель Макрон
Беньямін Нетаньягу
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 43500 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 40522 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 38781 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 108019 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 63864 перегляди
Актуальне
Шахед-136
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk

У повітряному просторі Вінниччини перебувало 26 БПЛА та 11 крилатих ракет, є постраждалий - ОВА

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Вінниччина зазнала комбінованої атаки крилатими ракетами та "шахедами" на промислову інфраструктуру. Пошкоджено близько 30 житлових будинків, одна особа госпіталізована.

У повітряному просторі Вінниччини перебувало 26 БПЛА та 11 крилатих ракет, є постраждалий - ОВА

Внаслідок комбінованої атаки армії рф у Вінницькій області постраждала одна людина, під ударом опинилась цивільна промислова інфраструктура, пошкоджено близько 30 житлових будинків. Про це заявила у середу перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає УНН.   

Сьогодні вночі Вінниччина зазнала масованої комбінованої ворожої атаки. Під ударом крилатих ракет та шахедів опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури

- розповіла Заболотна. 

Пожежники працюють над локалізацією пожежі.

Задіяно 81 особа особового складу та 24 одиниці техніки.

Є 1 постраждалий. Його доставлено в лікарню – стан стабільний

- додала Заболотна. 

Також, за її словами, в області пошкоджено близько 30 житлових будинків. Вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та прибудинкові території.

Загалом у повітряному просторі Вінниччини перебувало 26 БПЛА та 11 крилатих ракет, наголосила Заболотна.

Доповнення 

Раніше повідомлялось, що у Вінницькій області під час масованої атаки російські війська влучили в цивільні промислові обʼєкти. 

Також внаслідок атаки рф на Житомирщині є загиблий та поранений.  На Хмельниччині - троє постраждалих. На Вінниччині зафіксовано влучання в цивільні промислові об'єкти.  На Черкащині пошкоджено лінію електропередач.  

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна в Україні
Вінницька область