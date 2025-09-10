$41.250.03
02:37 • 13865 просмотра
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto
01:02 • 18116 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 48738 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 55360 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 54630 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 29386 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 53884 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 89183 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 63561 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 38725 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
Эксклюзивы
В воздушном пространстве Винницкой области находилось 26 БПЛА и 11 крылатых ракет, есть пострадавший - ОВА

Киев • УНН

 • 562 просмотра

Винницкая область подверглась комбинированной атаке крылатыми ракетами и "шахедами" на промышленную инфраструктуру. Повреждено около 30 жилых домов, один человек госпитализирован.

В воздушном пространстве Винницкой области находилось 26 БПЛА и 11 крылатых ракет, есть пострадавший - ОВА

В результате комбинированной атаки армии РФ в Винницкой области пострадал один человек, под ударом оказалась гражданская промышленная инфраструктура, повреждено около 30 жилых домов. Об этом заявила в среду первая заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает УНН.

Сегодня ночью Винницкая область подверглась массированной комбинированной вражеской атаке. Под ударом крылатых ракет и шахедов оказались объекты гражданской промышленной инфраструктуры

- рассказала Заболотная.

Пожарные работают над локализацией пожара.

Задействован 81 человек личного состава и 24 единицы техники.

Есть 1 пострадавший. Он доставлен в больницу – состояние стабильное

- добавила Заболотная.

Также, по ее словам, в области повреждено около 30 жилых домов. Выбиты окна, повреждены кровли и придомовые территории.

Всего в воздушном пространстве Винницкой области находилось 26 БПЛА и 11 крылатых ракет, подчеркнула Заболотная.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Винницкой области во время массированной атаки российские войска попали в гражданские промышленные объекты.

Также в результате атаки РФ на Житомирщине есть погибший и раненый. На Хмельнитчине - трое пострадавших. В Винницкой области зафиксировано попадание в гражданские промышленные объекты. На Черкасщине повреждена линия электропередач.

Татьяна Краевская

ОбществоВойна в Украине
Винницкая область