В воздушном пространстве Винницкой области находилось 26 БПЛА и 11 крылатых ракет, есть пострадавший - ОВА
Киев • УНН
Винницкая область подверглась комбинированной атаке крылатыми ракетами и "шахедами" на промышленную инфраструктуру. Повреждено около 30 жилых домов, один человек госпитализирован.
В результате комбинированной атаки армии РФ в Винницкой области пострадал один человек, под ударом оказалась гражданская промышленная инфраструктура, повреждено около 30 жилых домов. Об этом заявила в среду первая заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает УНН.
Сегодня ночью Винницкая область подверглась массированной комбинированной вражеской атаке. Под ударом крылатых ракет и шахедов оказались объекты гражданской промышленной инфраструктуры
Пожарные работают над локализацией пожара.
Задействован 81 человек личного состава и 24 единицы техники.
Есть 1 пострадавший. Он доставлен в больницу – состояние стабильное
Также, по ее словам, в области повреждено около 30 жилых домов. Выбиты окна, повреждены кровли и придомовые территории.
Всего в воздушном пространстве Винницкой области находилось 26 БПЛА и 11 крылатых ракет, подчеркнула Заболотная.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в Винницкой области во время массированной атаки российские войска попали в гражданские промышленные объекты.
Также в результате атаки РФ на Житомирщине есть погибший и раненый. На Хмельнитчине - трое пострадавших. В Винницкой области зафиксировано попадание в гражданские промышленные объекты. На Черкасщине повреждена линия электропередач.