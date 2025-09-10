$41.250.03
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto
01:02 • 12030 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 40390 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 50588 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 47621 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 27947 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 52727 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 85279 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 63246 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 38429 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
Хмельниччина: троє постраждалих та руйнування внаслідок атаки рф

Київ • УНН

 • 442 перегляди

В Хмельницькій області троє людей отримали поранення внаслідок масованої атаки рф. Зруйновано швейну фабрику, пошкоджено АЗС та будинки.

Хмельниччина: троє постраждалих та руйнування внаслідок атаки рф

У Хмельницькій області внаслідок масованої атаки армії рф на Україну троє людей отримали поранення, є пошкодження. Про це повідомив у середу голова ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.

На жаль, внаслідок ранкової ворожої атаки було травмовано трьох людей у Хмельницькому районі. Усім надається медична допомога

- написав Тюрін у соцмережах. 

Крім того, із його слів, ворогом зруйновано швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт, вибито вікна в навколишніх будинках. Обсяги нанесеної шкоди встановлюються.

На місці працюють всі відповідні служби. Більш детальніше Тюрін пообіцяв розповісти згодом.

Доповнення

Сьогодні, 10 вересня армія рф масовано атакувала Україну. Вибухи пролунали, зокрема, у Києві, в Черкаській області, на Вінничині, Львівщині, Житомирщині та Хмельниччині. На Житомирщині є загиблий та поранений. На Вінниччині зафіксовано влучання в цивільні промислові об'єкти.  На Черкащині пошкоджено лінію електропередач.

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна в Україні
Львівська область
Хмельницька область
Вінницька область
Житомирська область
Україна
Київ