Хмельниччина: троє постраждалих та руйнування внаслідок атаки рф
Київ • УНН
В Хмельницькій області троє людей отримали поранення внаслідок масованої атаки рф. Зруйновано швейну фабрику, пошкоджено АЗС та будинки.
У Хмельницькій області внаслідок масованої атаки армії рф на Україну троє людей отримали поранення, є пошкодження. Про це повідомив у середу голова ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.
На жаль, внаслідок ранкової ворожої атаки було травмовано трьох людей у Хмельницькому районі. Усім надається медична допомога
Крім того, із його слів, ворогом зруйновано швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт, вибито вікна в навколишніх будинках. Обсяги нанесеної шкоди встановлюються.
На місці працюють всі відповідні служби. Більш детальніше Тюрін пообіцяв розповісти згодом.
Доповнення
Сьогодні, 10 вересня армія рф масовано атакувала Україну. Вибухи пролунали, зокрема, у Києві, в Черкаській області, на Вінничині, Львівщині, Житомирщині та Хмельниччині. На Житомирщині є загиблий та поранений. На Вінниччині зафіксовано влучання в цивільні промислові об'єкти. На Черкащині пошкоджено лінію електропередач.