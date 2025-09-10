$41.250.03
02:37 • 10569 перегляди
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto
01:02 • 10836 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 38781 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 49698 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 46219 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 27672 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 52505 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 84527 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 63194 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 38390 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений

Київ • УНН

 • 5170 перегляди

Армія рф атакувала Житомирську область ракетами та дронами. Пошкоджено цивільні підприємства та приватні будинки.

На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений

Російські війська під час масованої атаки на Україну вдарили ракетами та безпілотниками по Житомирській області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна – отримала поранення. Про це повідомив у середу голова ОВА Віталій Бунечко, передає УНН.

Сьогодні під час комбінованої повітряної атаки ворог завдав удар по території Житомирщини із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення

- написав Бунечко.

За його словами, пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки. Триває ліквідація наслідків.

Доповнення

Сьогодні, 10 вересня армія рф масовано атакувала Україну. Вибухи пролунали, зокрема, у Києві, на Вінниччині, Львівщині, Житомирщині та Хмельниччині. На Вінниччині зафіксовано влучання в цивільні промислові об'єкти. 

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна в Україні
Львівська область
Хмельницька область
Вінницька область
Житомирська область
Україна
Київ