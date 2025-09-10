На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений
Київ • УНН
Армія рф атакувала Житомирську область ракетами та дронами. Пошкоджено цивільні підприємства та приватні будинки.
Російські війська під час масованої атаки на Україну вдарили ракетами та безпілотниками по Житомирській області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна – отримала поранення. Про це повідомив у середу голова ОВА Віталій Бунечко, передає УНН.
Сьогодні під час комбінованої повітряної атаки ворог завдав удар по території Житомирщини із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення
За його словами, пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки. Триває ліквідація наслідків.
Доповнення
Сьогодні, 10 вересня армія рф масовано атакувала Україну. Вибухи пролунали, зокрема, у Києві, на Вінниччині, Львівщині, Житомирщині та Хмельниччині. На Вінниччині зафіксовано влучання в цивільні промислові об'єкти.