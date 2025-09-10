На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый

Российские войска во время массированной атаки на Украину ударили ракетами и беспилотниками по Житомирской области, в результате чего один человек погиб, еще один – получил ранения. Об этом сообщил в среду глава ОВА Виталий Бунечко, передает УНН.

Сегодня во время комбинированной воздушной атаки враг нанес удар по территории Житомирщины с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет. В результате ударов один человек погиб, еще один получил ранения - написал Бунечко.

По его словам, повреждения получили несколько гражданских предприятий и частные дома. Продолжается ликвидация последствий.

Дополнение

Сегодня, 10 сентября армия РФ массированно атаковала Украину. Взрывы прогремели, в частности, в Киеве, Винницкой, Львовской, Житомирской и Хмельницкой областях. В Винницкой области зафиксировано попадание в гражданские промышленные объекты.