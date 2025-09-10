Російські війська атакували промислові об'єкти на Вінниччині
Київ • УНН
На Вінниччині зафіксовано влучання в цивільні промислові об'єкти під час масованої атаки. Інформація про постраждалих відсутня.
У Вінницькій області під час масованої атаки російські війська влучили в цивільні промислові обʼєкти, інформація про постраждалих не надходила. Про це заявила у середу перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає УНН.
Триває ворожа атака по Вінниччині. Є влучання в цивільні промислові обʼєкти. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.
