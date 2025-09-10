Російські війська атакували промислові об'єкти на Вінниччині

$41.250.03
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під загрозою три воєводстваPhoto
9 вересня, 19:32 • 32642 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 46372 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль

9 вересня, 15:59 • 41048 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 26367 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці

9 вересня, 07:55 • 51589 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto

9 вересня, 07:10 • 81674 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto

9 вересня, 07:01 • 63033 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 38241 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 31282 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
Популярнi новини
російські дрони залетіли у Польщу: місцевий аеропорт закритий через "незаплановану військову активність"Photo9 вересня, 22:51 • 12939 перегляди
Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору Photo23:36 • 18408 перегляди
"Наукові" лови риби на 258 тонн: директора держінституту викрито у зловживанні службовим становищемPhoto00:14 • 11856 перегляди
Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"Photo00:42 • 11459 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети03:12 • 21720 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 32635 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo9 вересня, 16:51 • 26435 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт

9 вересня, 15:59 • 41045 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 51809 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto

9 вересня, 07:10 • 81672 перегляди

УНН Lite

Російські війська атакували промислові об'єкти на Вінниччині

Київ • УНН

 • 988 перегляди

На Вінниччині зафіксовано влучання в цивільні промислові об'єкти під час масованої атаки. Інформація про постраждалих відсутня.

Російські війська атакували промислові об'єкти на Вінниччині

У Вінницькій області під час масованої атаки російські війська влучили в цивільні промислові обʼєкти, інформація про постраждалих не надходила. Про це заявила у середу перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає УНН

Триває ворожа атака по Вінниччині. Є влучання в цивільні промислові обʼєкти. Станом на зараз  інформація про постраждалих не надходила.

- написала Заболотна вранці.

"Триває операція" - Прем’єр Польщі підтвердив порушення повітряного кордону10.09.25, 06:35 • 2884 перегляди

Тетяна Краєвська

Війна в Україні
Вінницька область