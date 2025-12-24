Париж готує гарантії безпеки для України: Макрон та Рютте обговорили стратегію підтримки

Президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Ключовою темою розмови став розвиток ініціатив "Коаліції охочих" та посилення обороноздатності України. Про це французький лідер повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

За словами французького президента, наступний раунд консультацій щодо безпекової допомоги розпочнеться вже на початку 2026 року. Франція прагне консолідувати партнерів для створення механізмів, які унеможливлять повторну агресію в майбутньому.

Починаючи з січня в Парижі, ми продовжимо роботу, розпочату в цих рамках, щоб забезпечити Україні надійні гарантії безпеки, що є передумовою для міцного та тривалого миру