Ексклюзив
15:03 • 10086 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 11962 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:18 • 10281 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 14702 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
24 грудня, 11:46 • 22140 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
24 грудня, 11:12 • 15788 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 17938 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 34520 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 50047 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 68838 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Головна
Публікації
Ексклюзиви
Париж готує гарантії безпеки для України: Макрон та Рютте обговорили стратегію підтримки

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з генсеком НАТО Марком Рютте щодо посилення обороноздатності України. Консультації щодо безпекової допомоги розпочнуться на початку 2026 року в Парижі.

Париж готує гарантії безпеки для України: Макрон та Рютте обговорили стратегію підтримки

Президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Ключовою темою розмови став розвиток ініціатив "Коаліції охочих" та посилення обороноздатності України. Про це французький лідер повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

За словами французького президента, наступний раунд консультацій щодо безпекової допомоги розпочнеться вже на початку 2026 року. Франція прагне консолідувати партнерів для створення механізмів, які унеможливлять повторну агресію в майбутньому.

Починаючи з січня в Парижі, ми продовжимо роботу, розпочату в цих рамках, щоб забезпечити Україні надійні гарантії безпеки, що є передумовою для міцного та тривалого миру 

– додав Макрон у соціальній мережі X.

Єлисейський палац схвалив пропозицію путіна щодо діалогу з Макроном21.12.25, 16:52 • 6849 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Марк Рютте
НАТО
Емманюель Макрон
Париж
Франція
Україна