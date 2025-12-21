$42.340.00
Єлисейський палац схвалив пропозицію путіна щодо діалогу з Макроном

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Франція погодилася на пропозицію кремля про готовність путіна до розмови з Макроном. У Єлисейському палаці повідомили, що найближчими днями визначаться з умовами можливих переговорів.

Єлисейський палац схвалив пропозицію путіна щодо діалогу з Макроном

У Франції схвалили заяву кремля про готовність російського диктатора путіна до розмови з президентом Еммануелем Макроном. У Єлисейському палаці повідомили, що найближчими днями визначаться з умовами можливих переговорів. Про це повідомляє УНН посиланням на BFM.

Деталі

Речник кремля дмитро пєсков у ніч із 20 на 21 грудня заявив, що володимир путін "готовий до діалогу" з президентом Франції. У Єлисейському палаці ухвалили таку пропозицію та повідомили, що рішення щодо подальших кроків та умов зустрічі буде визначено найближчим часом.

Варто похвалити, що кремль публічно схвалив цей підхід. Найближчими днями ми вирішимо, як найкраще діяти далі

- повідомии у Єлисейському палаці.

Також, там наголосили, що будь-які контакти з москвою відбуватимуться "з повною прозорістю" з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами. Метою залишається досягнення "міцного та тривалого миру" для українців.

"Вторгнення в Україну та впертість президента путіна поклали край будь-якій можливості діалогу протягом останніх трьох років", – зазначив Єлисейський палац. – "Тепер, коли перспектива припинення вогню та мирних переговорів стає зрозумілішою, знову корисно поговорити з путіним", – додали там.

Еммануель Макрон раніше зазначив, що європейцям "знову стане корисним" говорити з путіним, аби не залишати США єдиною стороною переговорів щодо завершення війни в Україні.

Я думаю, що ми, європейці та українці, зацікавлені у пошуку рамок для належного відновлення участі в цій дискусії. В іншому випадку ми ведемо переговори між собою з переговірниками, які вестимуть переговори лише з росіянами, що не є оптимальним варіантом

- наполягав він.

Нагадаємо

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що європейським країнам варто безпосередньо долучатися до діалогу з російським диктатором володимиром путіним. Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості боротьби за Сполучені Штати Америки як союзника.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Єлисейський палац
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна