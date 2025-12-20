Якщо США не зупинять рф, Європа планує вести прямий діалог з путіним - Зеленський пілся розмови з Макроном
Київ • УНН
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що європейським країнам варто безпосередньо долучатися до діалогу з російським диктатором володимиром путіним. Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості боротьби за Сполучені Штати Америки як союзника.
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що європейським країнам варто безпосередньо долучатися до діалогу з росівйським диктатором володимиром путіним. Про це під час онлайн-спілкування з журналістами в суботу заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, це може статися у разі, якщо США не зупинять країну-агресора.
Я йому сказав і ще раз повторюю відверто: треба боротися за Сполучені Штати Америки, треба боротися за формат, коли ми з усіма союзниками: і є Америка, і є союзники європейці, які підтримують нас. Я думаю, що це сильний союз і треба боротися в ньому
У свою чергу сам Макрон підтвердив, що Європі треба відновити прямі контакти з путіним.
"Або буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи для європейців відновити діалог з Росією - у прозорості та асоціації з Україною. Я бачу, що є люди, які розмовляють з володимиром путіним, тому я думаю, що ми - європейці та українці - зацікавлені в тому, щоб знайти правильну основу для належного відновлення участі в цій дискусії. В іншому випадку, ми обговорюємо це між собою і з перемовниками, які потім самостійно підуть і обговорюватимуть це з росіянами. Це не ідеально", - вважає президент Франції.
Нагадаємо
Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що для Європи було б "корисно" відновити взаємодію з путіним, при цьому європейці повинні знайти засоби для цього "в найближчі тижні".
Макрон, Стармер та Мерц поговорили про Україну з Трампом - ЗМІ10.12.25, 18:00 • 6265 переглядiв