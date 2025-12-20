Якщо США не зупинять рф, Європа планує вести прямий діалог з путіним - Зеленський пілся розмови з Макроном

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що європейським країнам варто безпосередньо долучатися до діалогу з росівйським диктатором володимиром путіним. Про це під час онлайн-спілкування з журналістами в суботу заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

За його словами, це може статися у разі, якщо США не зупинять країну-агресора.

Я йому сказав і ще раз повторюю відверто: треба боротися за Сполучені Штати Америки, треба боротися за формат, коли ми з усіма союзниками: і є Америка, і є союзники європейці, які підтримують нас. Я думаю, що це сильний союз і треба боротися в ньому