Якщо США не зупинять рф, Європа планує вести прямий діалог з путіним - Зеленський пілся розмови з Макроном

$42.340.00
49.590.00
ukenru
17:28 • 7592 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
17:18 • 14045 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
17:00 • 16448 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
16:36 • 12888 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 15492 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 23605 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 27408 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 25102 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 24378 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 19903 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.6м/с
89%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
WSJ назвало п'ять потенційних перешкод для миру між росією та Україною20 грудня, 13:37 • 21576 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 27323 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ15:32 • 14117 перегляди
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр16:09 • 16797 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати18:00 • 8168 перегляди
Публікації
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати18:00 • 8214 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити17:00 • 16448 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 84449 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 59680 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 67742 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Луїш Монтенегру
Ілон Маск
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Одеса
Донецька область
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon19:10 • 976 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді18:35 • 1972 перегляди
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр16:09 • 16814 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ15:32 • 14135 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 27350 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Серіали
FIFA (серія відеоігор)

Якщо США не зупинять рф, Європа планує вести прямий діалог з путіним - Зеленський пілся розмови з Макроном

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що європейським країнам варто безпосередньо долучатися до діалогу з російським диктатором володимиром путіним. Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості боротьби за Сполучені Штати Америки як союзника.

Якщо США не зупинять рф, Європа планує вести прямий діалог з путіним - Зеленський пілся розмови з Макроном

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що європейським країнам варто безпосередньо долучатися до діалогу з росівйським диктатором володимиром путіним. Про це під час онлайн-спілкування з журналістами в суботу заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, це може статися у разі, якщо США не зупинять країну-агресора.

Я йому сказав і ще раз повторюю відверто: треба боротися за Сполучені Штати Америки, треба боротися за формат, коли ми з усіма союзниками: і є Америка, і є союзники європейці, які підтримують нас. Я думаю, що це сильний союз і треба боротися в ньому

- сказав глава держави.

У свою чергу сам Макрон підтвердив, що Європі треба відновити прямі контакти з путіним.

"Або буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи для європейців відновити діалог з Росією - у прозорості та асоціації з Україною. Я бачу, що є люди, які розмовляють з володимиром путіним, тому я думаю, що ми - європейці та українці - зацікавлені в тому, щоб знайти правильну основу для належного відновлення участі в цій дискусії. В іншому випадку, ми обговорюємо це між собою і з перемовниками, які потім самостійно підуть і обговорюватимуть це з росіянами. Це не ідеально", - вважає президент Франції.

Нагадаємо

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що для Європи було б "корисно" відновити взаємодію з путіним, при цьому європейці повинні знайти засоби для цього "в найближчі тижні".

Макрон, Стармер та Мерц поговорили про Україну з Трампом - ЗМІ10.12.25, 18:00 • 6265 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Емманюель Макрон
Франція
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна