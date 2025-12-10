Макрон, Стармер та Мерц поговорили про Україну з Трампом - ЗМІ
Київ • УНН
Президент Франції, прем'єр-міністр Великої Британії та канцлер Німеччини провели переговори з президентом США щодо України. Інформацію підтвердив офіс президента Франції.
Президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поговорили з президентом США Дональдом Трампом про Україну, з посиланням на офіс президента Франції повідомляє журналіст AFP Денні Кемп у X, пише УНН.
Деталі
"Макрон з Франції, Стармер з Британії та Мерц з Німеччини розмовляли з Трампом про Україну", - написав Кемп з посиланням на комента офісу французького президента журналістам AFP.
Доповнення
Нова зустріч "коаліції охочих", яка об'єднує прихильників України, відбудеться цього четверга, 11 грудня, для просування "гарантій безпеки" для країни.
Це сталося після того, як Президент Володимир Зеленський зустрівся з лідерами E3 (Німеччина, Франція та Велика Британія) для переговорів щодо переглянутого мирного плану для України на Даунінг-стріт у Лондоні у понеділок.
У понеділок у Лондоні лідери Франції, Німеччини та Великої Британії висловили солідарність із Президентом Володимиром Зеленським, на тлі тиску з США.