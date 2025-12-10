$42.180.11
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
16:59 • 824 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
14:44 • 5452 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 12413 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 15241 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 16776 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 21198 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 16504 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
10 грудня, 11:00 • 14311 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 25416 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Макрон, Стармер та Мерц поговорили про Україну з Трампом - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1872 перегляди

Президент Франції, прем'єр-міністр Великої Британії та канцлер Німеччини провели переговори з президентом США щодо України. Інформацію підтвердив офіс президента Франції.

Макрон, Стармер та Мерц поговорили про Україну з Трампом - ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поговорили з президентом США Дональдом Трампом про Україну, з посиланням на офіс президента Франції повідомляє журналіст AFP Денні Кемп у X, пише УНН.

Деталі

"Макрон з Франції, Стармер з Британії та Мерц з Німеччини розмовляли з Трампом про Україну", - написав Кемп з посиланням на комента офісу французького президента журналістам AFP.

Європейські лідери у понеділок обговорять мирний план щодо війни рф проти України в Берліні - ЗМІ10.12.25, 17:50 • 1266 переглядiв

Доповнення

Нова зустріч "коаліції охочих", яка об'єднує прихильників України, відбудеться цього четверга, 11 грудня, для просування "гарантій безпеки" для країни.

Це сталося після того, як Президент Володимир Зеленський зустрівся з лідерами E3 (Німеччина, Франція та Велика Британія) для переговорів щодо переглянутого мирного плану для України на Даунінг-стріт у Лондоні у понеділок.

У понеділок у Лондоні лідери Франції, Німеччини та Великої Британії висловили солідарність із Президентом Володимиром Зеленським, на тлі тиску з США.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Німеччина
Україна