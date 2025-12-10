У "коаліції охочих" для підтримки України анонсували зустріч на четвер: про що йтиметься

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Ексклюзив
14:20 • 138 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 4062 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 8954 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 11852 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 11946 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 12197 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 19975 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 16475 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 27074 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 41867 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.3м/с
86%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 33665 перегляди
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP10 грудня, 07:35 • 20690 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 19376 перегляди
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнямиPhoto08:37 • 10789 перегляди
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto09:17 • 13270 перегляди
Публікації
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 1394 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo12:17 • 11863 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
09:54 • 19979 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 33690 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 69352 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Кір Стармер
Андрюс Кубілюс
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37 • 1468 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto12:35 • 2744 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo12:19 • 2884 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10:30 • 5294 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 19399 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
The New York Times

У "коаліції охочих" для підтримки України анонсували зустріч на четвер: про що йтиметься

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Коаліція охочих підтримати Україну проведе зустріч у дистанційному форматі 11 грудня. Це відбудеться після переговорів Зеленського з лідерами E3 щодо мирного плану.

У "коаліції охочих" для підтримки України анонсували зустріч на четвер: про що йтиметься

"Коаліція охочих" для підтримки України збереться у четвер, 11 грудня, у дистанційному форматі, повідомляє BFMTV, пише УНН.

Деталі

Нова зустріч "коаліції охочих", яка об'єднує прихильників України, відбудеться цього четверга, 11 грудня, для просування "гарантій безпеки" для країни, повідомила в середу речниця французького уряду.

"Завтрашня зустріч коаліції охочих, співголовами якої є Франція та Сполучене Королівство, дозволить нам просунутися у питанні гарантій безпеки, які будуть запропоновані Україні, та значного внеску американців", - заявила речниця Мод Брежон.

Пізніше Єлисейський палац уточнив, що ця зустріч відбудеться у четвер вдень у режимі відеоконференції.

Це сталося після того, як Президент Володимир Зеленський зустрівся з лідерами E3 (Німеччина, Франція та Велика Британія) для переговорів щодо переглянутого мирного плану для України на Даунінг-стріт у Лондоні у понеділок.

У понеділок у Лондоні лідери Франції, Німеччини та Великої Британії висловили солідарність із Президентом Володимиром Зеленським, на тлі тиску з США.

Вони також працювали над контрпропозицією до американського мирного плану щодо війни рф проти України, представленого в листопаді, який вважається дуже вигідним для росії і який Україна та її європейські союзники намагаються пом'якшити.

Виступаючи перед понеділковими переговорами, як зазначає Sky News, Стармер заявив, що мирні переговори є "критичним етапом", але наполягав, що "справи для України - це справи для України", тоді як Макрон сказав, що у Києва та його союзників "багато карт у руках".

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон - дві провідні фігури коаліції.

Зеленський зустрівся зі Стармером, Макроном і Мерцом у Лондоні: наголосив на важливості єдності між Європою, Україною та США08.12.25, 15:40 • 3116 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Лондон
Київ