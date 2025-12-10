У "коаліції охочих" для підтримки України анонсували зустріч на четвер: про що йтиметься

"Коаліція охочих" для підтримки України збереться у четвер, 11 грудня, у дистанційному форматі, повідомляє BFMTV, пише УНН.

Деталі

Нова зустріч "коаліції охочих", яка об'єднує прихильників України, відбудеться цього четверга, 11 грудня, для просування "гарантій безпеки" для країни, повідомила в середу речниця французького уряду.

"Завтрашня зустріч коаліції охочих, співголовами якої є Франція та Сполучене Королівство, дозволить нам просунутися у питанні гарантій безпеки, які будуть запропоновані Україні, та значного внеску американців", - заявила речниця Мод Брежон.

Пізніше Єлисейський палац уточнив, що ця зустріч відбудеться у четвер вдень у режимі відеоконференції.

Це сталося після того, як Президент Володимир Зеленський зустрівся з лідерами E3 (Німеччина, Франція та Велика Британія) для переговорів щодо переглянутого мирного плану для України на Даунінг-стріт у Лондоні у понеділок.

У понеділок у Лондоні лідери Франції, Німеччини та Великої Британії висловили солідарність із Президентом Володимиром Зеленським, на тлі тиску з США.

Вони також працювали над контрпропозицією до американського мирного плану щодо війни рф проти України, представленого в листопаді, який вважається дуже вигідним для росії і який Україна та її європейські союзники намагаються пом'якшити.

Виступаючи перед понеділковими переговорами, як зазначає Sky News, Стармер заявив, що мирні переговори є "критичним етапом", але наполягав, що "справи для України - це справи для України", тоді як Макрон сказав, що у Києва та його союзників "багато карт у руках".

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон - дві провідні фігури коаліції.

Зеленський зустрівся зі Стармером, Макроном і Мерцом у Лондоні: наголосив на важливості єдності між Європою, Україною та США