Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Зеленський зустрівся зі Стармером, Макроном і Мерцом у Лондоні: наголосив на важливості єдності між Європою, Україною та США

Президент України Володимир Зеленський та лідери Британії, Франції та Німеччини провели зустріч у Лондоні. Зеленський наголосив на важливості єдності між Європою, Україною та США.

Зеленський зустрівся зі Стармером, Макроном і Мерцом у Лондоні: наголосив на важливості єдності між Європою, Україною та США

Президент України Володимир Зеленський та лідери Британії, Франції та Німеччини зробили короткі заяви для преси перед початком зустрічі у Лондоні. Президент Володимир Зеленський вказав на важливість єдності між Європою, Україною та США

Деталі

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив: "Справи для України є для України", описуючи поточні переговори як "критичний етап прагнення до миру".

Володимир Зеленський додав: "Речі, які дуже важливі на сьогодні, це... єдність між Європою, Україною та США".

У своєму виступі він подякував союзникам за організацію зустрічі, продовжуючи: "Я думаю, що дуже важливо організовувати такі зустрічі".

Президент Франції Еммануель Макрон вказав: "Російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій". "Ми всі підтримуємо Україну і ми всі підтримуємо мир", – додав французький лідер.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, своєю чергою, що він "скептично ставиться до деяких деталей у документах, що надходять зі США".

Але додав, що саме тому лідери зібралися сьогодні.

"Це може бути вирішальний час для всіх нас, тому ми намагаємося продовжувати нашу підтримку України", – додав Мерц, продовжуючи, що "доля цієї країни [України] – це доля Європи".

Юлія Шрамко

