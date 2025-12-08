Зеленський зустрівся зі Стармером, Макроном і Мерцом у Лондоні: наголосив на важливості єдності між Європою, Україною та США
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський та лідери Британії, Франції та Німеччини провели зустріч у Лондоні. Зеленський наголосив на важливості єдності між Європою, Україною та США.
Президент України Володимир Зеленський та лідери Британії, Франції та Німеччини зробили короткі заяви для преси перед початком зустрічі у Лондоні. Президент Володимир Зеленський вказав на важливість єдності між Європою, Україною та США, пише УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив: "Справи для України є для України", описуючи поточні переговори як "критичний етап прагнення до миру".
Володимир Зеленський додав: "Речі, які дуже важливі на сьогодні, це... єдність між Європою, Україною та США".
У своєму виступі він подякував союзникам за організацію зустрічі, продовжуючи: "Я думаю, що дуже важливо організовувати такі зустрічі".
Президент Франції Еммануель Макрон вказав: "Російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій". "Ми всі підтримуємо Україну і ми всі підтримуємо мир", – додав французький лідер.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, своєю чергою, що він "скептично ставиться до деяких деталей у документах, що надходять зі США".
Але додав, що саме тому лідери зібралися сьогодні.
"Це може бути вирішальний час для всіх нас, тому ми намагаємося продовжувати нашу підтримку України", – додав Мерц, продовжуючи, що "доля цієї країни [України] – це доля Європи".
