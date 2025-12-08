Зеленский встретился со Стармером, Макроном и Мерцем в Лондоне: подчеркнул важность единства между Европой, Украиной и США

$42.060.13
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 4126 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 7342 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 8866 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 14864 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 10351 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 11257 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 11757 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 10047 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 23836 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне
Атака на Сумскую область: число раненых в результате вражеского удара по 9-этажному дому в Ахтырке возросло до семи
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домам
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп
В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 23837 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году
Зеленский встретился со Стармером, Макроном и Мерцем в Лондоне: подчеркнул важность единства между Европой, Украиной и США

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Великобритании, Франции и Германии провели встречу в Лондоне. Зеленский подчеркнул важность единства между Европой, Украиной и США.

Зеленский встретился со Стармером, Макроном и Мерцем в Лондоне: подчеркнул важность единства между Европой, Украиной и США

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Великобритании, Франции и Германии сделали короткие заявления для прессы перед началом встречи в Лондоне. Президент Владимир Зеленский указал на важность единства между Европой, Украиной и США, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил: "Дела для Украины есть для Украины", описывая текущие переговоры как "критический этап стремления к миру".

Владимир Зеленский добавил: "Вещи, которые очень важны на сегодня, это... единство между Европой, Украиной и США".

В своем выступлении он поблагодарил союзников за организацию встречи, продолжая: "Я думаю, что очень важно организовывать такие встречи".

Президент Франции Эммануэль Макрон указал: "Российская экономика начинает страдать, особенно после наших последних санкций". "Мы все поддерживаем Украину и мы все поддерживаем мир", – добавил французский лидер.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, в свою очередь, что он "скептически относится к некоторым деталям в документах, поступающих из США".

Но добавил, что именно поэтому лидеры собрались сегодня.

"Это может быть решающее время для всех нас, поэтому мы стараемся продолжать нашу поддержку Украины", – добавил Мерц, продолжая, что "судьба этой страны [Украины] – это судьба Европы".

"Объединяем усилия": Зеленский прибыл в резиденцию Стармера для встречи с европейскими лидерами

Юлия Шрамко

Санкции
Война в Украине
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Франция
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина