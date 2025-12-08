Зеленский встретился со Стармером, Макроном и Мерцем в Лондоне: подчеркнул важность единства между Европой, Украиной и США
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Великобритании, Франции и Германии провели встречу в Лондоне. Зеленский подчеркнул важность единства между Европой, Украиной и США.
Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Великобритании, Франции и Германии сделали короткие заявления для прессы перед началом встречи в Лондоне. Президент Владимир Зеленский указал на важность единства между Европой, Украиной и США, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Британский премьер-министр Кир Стармер заявил: "Дела для Украины есть для Украины", описывая текущие переговоры как "критический этап стремления к миру".
Владимир Зеленский добавил: "Вещи, которые очень важны на сегодня, это... единство между Европой, Украиной и США".
В своем выступлении он поблагодарил союзников за организацию встречи, продолжая: "Я думаю, что очень важно организовывать такие встречи".
Президент Франции Эммануэль Макрон указал: "Российская экономика начинает страдать, особенно после наших последних санкций". "Мы все поддерживаем Украину и мы все поддерживаем мир", – добавил французский лидер.
Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, в свою очередь, что он "скептически относится к некоторым деталям в документах, поступающих из США".
Но добавил, что именно поэтому лидеры собрались сегодня.
"Это может быть решающее время для всех нас, поэтому мы стараемся продолжать нашу поддержку Украины", – добавил Мерц, продолжая, что "судьба этой страны [Украины] – это судьба Европы".
"Объединяем усилия": Зеленский прибыл в резиденцию Стармера для встречи с европейскими лидерами08.12.25, 15:29 • 392 просмотра