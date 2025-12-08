"Объединяем усилия": Зеленский прибыл в резиденцию Стармера для встречи с европейскими лидерами
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в резиденцию британского премьера на Даунинг-стрит в Лондоне. Он встретится с лидерами Великобритании, Франции и Германии.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в резиденцию британского премьера на Даунинг-стрит в Лондоне, где должен встретиться с лидерами Великобритании, Франции и Германии, пишет УНН со ссылкой на онлайн-трансляцию.
Подробности
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретил Президента Зеленского, как и двух других европейских лидеров Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца.
Лидеры обеих стран обменялись объятиями, прежде чем позировать для фотографий.
Как отмечает Sky News, затем Президент на мгновение остановился на разговор со Стармером, вероятно, о коте из резиденции британского премьера "Ларри, указывая на кота", который сидел у дверей во время встречи, и они зашли внутрь.
Президент Украины, тем временем, в соцсетях подтвердил приезд в Великобританию, указав, что "запланированы встречи и координационные разговоры с нашими европейскими партнерами".
"Объединяем наши усилия, чтобы завершить эту войну достойным миром для Украины. Безопасность должна быть гарантирована", - подчеркнул Зеленский, обнародовав видео начала визита, где его встретил в том числе посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
