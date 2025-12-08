$42.060.13
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
13:00 • 4706 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
12:25 • 7912 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 9168 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
10:53 • 15109 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 10418 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
10:00 • 11319 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 11776 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 10057 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
08:10 • 24026 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
13:00 • 4708 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
12:25 • 7918 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:53 • 15110 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
08:10 • 24026 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
08:10 • 24026 просмотра
"Объединяем усилия": Зеленский прибыл в резиденцию Стармера для встречи с европейскими лидерами

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в резиденцию британского премьера на Даунинг-стрит в Лондоне. Он встретится с лидерами Великобритании, Франции и Германии.

"Объединяем усилия": Зеленский прибыл в резиденцию Стармера для встречи с европейскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в резиденцию британского премьера на Даунинг-стрит в Лондоне, где должен встретиться с лидерами Великобритании, Франции и Германии, пишет УНН со ссылкой на онлайн-трансляцию.

Подробности

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретил Президента Зеленского, как и двух других европейских лидеров Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца.

Лидеры обеих стран обменялись объятиями, прежде чем позировать для фотографий.

Как отмечает Sky News, затем Президент на мгновение остановился на разговор со Стармером, вероятно, о коте из резиденции британского премьера "Ларри, указывая на кота", который сидел у дверей во время встречи, и они зашли внутрь.

Президент Украины, тем временем, в соцсетях подтвердил приезд в Великобританию, указав, что "запланированы встречи и координационные разговоры с нашими европейскими партнерами".

"Объединяем наши усилия, чтобы завершить эту войну достойным миром для Украины. Безопасность должна быть гарантирована", - подчеркнул Зеленский, обнародовав видео начала визита, где его встретил в том числе посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Лидеры Британии, Франции и ФРГ встретятся перед переговорами с Зеленским в Лондоне: Sky News узнало детали08.12.25, 14:22 • 1714 просмотров

Юлия Шрамко

