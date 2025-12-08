Лидеры Британии, Франции и ФРГ встретятся перед переговорами с Зеленским в Лондоне: Sky News узнало детали
Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для встреч с лидерами E3. После этого он проведет двустороннюю встречу со Стармером и примет участие в телефонном разговоре с лидерами Финляндии, Италии, НАТО и ЕС, а затем отправится в Бельгию.
Как ожидается, перед встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне, сначала встретятся лидеры стран E3 (Великобритания, Франция, Германия), пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Подробности
Как сообщает Sky News, Владимир Зеленский приземлился в Великобритании и должен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем сегодня, прежде чем вылететь в Бельгию для встречи с другими ключевыми союзниками.
Сообщается, что сначала на Даунинг-стрит должен прибыть Макрон.
После этого встретится E3 (Великобритания, Германия и Франция).
А затем ожидаются короткие заявления от Зеленского, Стармера, Макрона и Мерца, прежде чем они начнут переговоры.
Впоследствии Зеленский и Стармер проведут двустороннюю встречу.
После этого, как сообщается, "состоится совместный телефонный разговор с лидерами Финляндии, Италии, НАТО и ЕС".
Позже Зеленский вылетит в Бельгию. Там украинский лидер встретится с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и "завершит насыщенный день встреч с лидером ЕС Урсулой фон дер Ляйен", пишет издание.
