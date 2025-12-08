Лидеры Британии, Франции и ФРГ встретятся перед переговорами с Зеленским в Лондоне: Sky News узнало детали

$42.060.13
49.000.23
ukenru
Эксклюзив
12:25 • 148 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 3602 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 10722 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 6684 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 9172 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 10405 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 8682 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 20671 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
06:59 • 11949 просмотра
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 23559 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
89%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Норвегии разоблачили российскую операцию влияния на академическое и экспертное сообщество - ЦПД8 декабря, 03:09 • 4548 просмотра
Встреча европейских лидеров с Зеленским в Лондоне: у Стармера озвучили главный принцип переговоров8 декабря, 03:43 • 6234 просмотра
Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне8 декабря, 04:16 • 21578 просмотра
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домамPhotoVideo06:54 • 8408 просмотра
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп08:22 • 10803 просмотра
публикации
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
12:25 • 142 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
10:53 • 10714 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 20663 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 65877 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 75278 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Лондон
Реклама
УНН Lite
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 20663 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 49808 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 60180 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 61052 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 75149 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
Социальная сеть
Золото
Facebook

Лидеры Британии, Франции и ФРГ встретятся перед переговорами с Зеленским в Лондоне: Sky News узнало детали

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для встреч с лидерами E3. После этого он проведет двустороннюю встречу со Стармером и примет участие в телефонном разговоре с лидерами Финляндии, Италии, НАТО и ЕС, а затем отправится в Бельгию.

Лидеры Британии, Франции и ФРГ встретятся перед переговорами с Зеленским в Лондоне: Sky News узнало детали

Как ожидается, перед встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне, сначала встретятся лидеры стран E3 (Великобритания, Франция, Германия), пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Подробности

Как сообщает Sky News, Владимир Зеленский приземлился в Великобритании и должен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем сегодня, прежде чем вылететь в Бельгию для встречи с другими ключевыми союзниками.

Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали08.12.25, 12:37 • 6684 просмотра

Сообщается, что сначала на Даунинг-стрит должен прибыть Макрон.

После этого встретится E3 (Великобритания, Германия и Франция).

А затем ожидаются короткие заявления от Зеленского, Стармера, Макрона и Мерца, прежде чем они начнут переговоры.

Впоследствии Зеленский и Стармер проведут двустороннюю встречу.

После этого, как сообщается, "состоится совместный телефонный разговор с лидерами Финляндии, Италии, НАТО и ЕС".

Позже Зеленский вылетит в Бельгию. Там украинский лидер встретится с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и "завершит насыщенный день встреч с лидером ЕС Урсулой фон дер Ляйен", пишет издание.

Стармер сегодня принимает Зеленского с Макроном и Мерцем на фоне давления США: о чем будут говорить в Лондоне08.12.25, 09:52 • 2432 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дипломатка
Кир Стармер
Марк Рютте
НАТО
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Франция
Бельгия
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Лондон