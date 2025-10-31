Сіярто виступив у мінську російською та після зустрічі з лавровим заявив - у кремлі нібито "готові" до саміту з США

Міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто у вівторок був мінську, де під час євразійської конференції використав у виступі російську мову. Представник Будапешта провів зустріч з главою мзс рф, після чого оголосив про відкритість росії до саміту з США.