Європейський Союз засудив білорусь за провокаційні дії після того, як повітряні кулі з контрабандою сигарет змусили Литву закрити аеропорти. ЄС попередив про можливі подальші санкції, але утримався від прямих звинувачень режиму Лукашенка через заперечення Угорщини.
Міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто у вівторок був мінську, де під час євразійської конференції використав у виступі російську мову. Представник Будапешта провів зустріч з главою мзс рф, після чого оголосив про відкритість росії до саміту з США.
Білоруський дипломат Юрій Амбразевич проводить зустрічі з представниками європейських країн, намагаючись відновити діалог з Заходом. Це відбувається на тлі активізації контактів між США та Білоруссю.
У вересні білорусь у чотири рази збільшила залізничні поставки бензину до росії, до 40 тисяч метричних тонн. Це сталося на тлі паливного дефіциту в рф, спричиненого українськими ударами по енергетичній інфраструктурі.
МЗС Естонії застерігає громадян від поїздок до Білорусі через зафіксовані випадки опитувань та затримань, а також труднощі з консульською допомогою. З 20 травня 2024 року в білоруській дипмісії Естонії відсутні дипломати та консул.
білорусь робить ставку на торгівлю з тимчасово окупованими росією українськими територіями. Це стало новим етапом економічної стратегії країни, яка намагається підтримати підприємства через співпрацю з Венесуелою, Сирією, КНДР та ТОТ України.
олександр лукашенко стверджує, що білорусь не має відношення до безпілотників, які порушують повітряний простір Польщі та Литви.
МЗС України засудило зустріч лукашенка з представником російської окупаційної адміністрації Херсонщини, назвавши це грубою зневагою до суверенітету України. Міністерство наголосило на неправомірності таких дій та пригрозило посиленням санкцій проти білоруського режиму.
Американські військові спостерігали за спільними військовими навчаннями росії та білорусі, які розпочалися на тлі загострення відносин з НАТО. Міністр оборони білорусі віктор хренін запросив їх подивитися "все, що цікавить", що стало черговою ознакою потепління відносин між Вашингтоном та білоруссю.
США планують повернути своє посольство до мінська, щоб відновити дипломатичну присутність та розвивати економічні відносини з білоруссю. Спецпредставник Джон Коул зазначив, що терміни повернення посольства обговорюються.
Польща закриє кордон з білоруссю, включаючи залізничні переходи, через агресивні російсько-білоруські навчання "Захід-2025". Це рішення прийнято з міркувань національної безпеки, на тлі зростання напруги та гібридної війни.