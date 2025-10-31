$42.080.01
08:46 • 1336 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:53 • 4086 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
07:20 • 7690 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
06:45 • 14073 перегляди
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
05:58 • 14671 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
30 жовтня, 16:50 • 40581 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго у п'ятницю в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 43632 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 34358 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 68872 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:37 • 28075 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Новини по темi
ЄС закликав білорусь припинити хвилю повітряних куль з контрабандою і попередив про санкції

Європейський Союз засудив білорусь за провокаційні дії після того, як повітряні кулі з контрабандою сигарет змусили Литву закрити аеропорти. ЄС попередив про можливі подальші санкції, але утримався від прямих звинувачень режиму Лукашенка через заперечення Угорщини.

Новини Світу • 29 жовтня, 15:19 • 2596 перегляди
Сіярто виступив у мінську російською та після зустрічі з лавровим заявив - у кремлі нібито "готові" до саміту з США

Міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто у вівторок був мінську, де під час євразійської конференції використав у виступі російську мову. Представник Будапешта провів зустріч з главою мзс рф, після чого оголосив про відкритість росії до саміту з США.

Політика • 28 жовтня, 13:38 • 3379 перегляди
Білорусь прагне відновити зв'язки з ЄС після зближення зі США - Reuters

Білоруський дипломат Юрій Амбразевич проводить зустрічі з представниками європейських країн, намагаючись відновити діалог з Заходом. Це відбувається на тлі активізації контактів між США та Білоруссю.

Політика • 17 жовтня, 14:17 • 2723 перегляди
Обсяги експорту білоруського бензину до росії зросли у чотири рази - Reuters

У вересні білорусь у чотири рази збільшила залізничні поставки бензину до росії, до 40 тисяч метричних тонн. Це сталося на тлі паливного дефіциту в рф, спричиненого українськими ударами по енергетичній інфраструктурі.

Новини Світу • 7 жовтня, 15:41 • 3627 перегляди
МЗС Естонії закликало громадян утриматися від поїздок до білорусі

МЗС Естонії застерігає громадян від поїздок до Білорусі через зафіксовані випадки опитувань та затримань, а також труднощі з консульською допомогою. З 20 травня 2024 року в білоруській дипмісії Естонії відсутні дипломати та консул.

Суспільство • 29 вересня, 22:43 • 7408 перегляди
Режим лукашенка робитиме "бізнес" з окупантами на українській території: у розвідці роз'яснили причини

білорусь робить ставку на торгівлю з тимчасово окупованими росією українськими територіями. Це стало новим етапом економічної стратегії країни, яка намагається підтримати підприємства через співпрацю з Венесуелою, Сирією, КНДР та ТОТ України.

Війна в Україні • 24 вересня, 13:56 • 5144 перегляди
"Ми не маємо до цього відношення": лукашенко відхрестився від дронів, що залітають до Польщі

олександр лукашенко стверджує, що білорусь не має відношення до безпілотників, які порушують повітряний простір Польщі та Литви.

Політика • 16 вересня, 11:03 • 3381 перегляди
"Вияв грубої зневаги": МЗС відреагувало на зустріч лукашенка з представником окупаційної адміністрації Херсонщини

МЗС України засудило зустріч лукашенка з представником російської окупаційної адміністрації Херсонщини, назвавши це грубою зневагою до суверенітету України. Міністерство наголосило на неправомірності таких дій та пригрозило посиленням санкцій проти білоруського режиму.

Політика • 16 вересня, 09:03 • 5171 перегляди
Сюрприз: військові США несподівано відвідали начання "Захід-2025" у білорусіVideo

Американські військові спостерігали за спільними військовими навчаннями росії та білорусі, які розпочалися на тлі загострення відносин з НАТО. Міністр оборони білорусі віктор хренін запросив їх подивитися "все, що цікавить", що стало черговою ознакою потепління відносин між Вашингтоном та білоруссю.

Новини Світу • 15 вересня, 13:13 • 2314 перегляди
Сполучені Штати хочуть повернути своє посольство в мінську - спецпредставник США

США планують повернути своє посольство до мінська, щоб відновити дипломатичну присутність та розвивати економічні відносини з білоруссю. Спецпредставник Джон Коул зазначив, що терміни повернення посольства обговорюються.

Політика • 11 вересня, 12:25 • 3141 перегляди
Польща повністю закриває кордон з білоруссю напередодні навчань "Захід-2025"

Польща закриє кордон з білоруссю, включаючи залізничні переходи, через агресивні російсько-білоруські навчання "Захід-2025". Це рішення прийнято з міркувань національної безпеки, на тлі зростання напруги та гібридної війни.

Новини Світу • 9 вересня, 13:11 • 4278 перегляди