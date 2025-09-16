"Вияв грубої зневаги": МЗС відреагувало на зустріч лукашенка з представником окупаційної адміністрації Херсонщини
Київ • УНН
МЗС України засудило зустріч лукашенка з представником російської окупаційної адміністрації Херсонщини, назвавши це грубою зневагою до суверенітету України. Міністерство наголосило на неправомірності таких дій та пригрозило посиленням санкцій проти білоруського режиму.
Міністерство закордонних справ України відреагувало на зустріч білоруського правителя олександра лукашенка у мінську з представником російської окупаційної адміністрації Херсонщини володимиром сальдо, вказавши, що "це черговий вияв його грубої зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України, всього українського народу", пише УНН.
Деталі
15 вересня олександр лукашенко прийняв у мінську представника російської окупаційної адміністрації тимчасово окупованих росією територій Херсонської області України. Це черговий вияв його грубої зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України, всього українського народу
У заяві МЗС вказало, що "ганебним є не лише факт зустрічі, але й висловлювання олександра лукашенка про окуповану частину Херсонщини як буцімто "новий регіон" росії, готовність сприяти зміцненню окупаційного режиму та розвивати торгівлю з окупантами".
У МЗС заявили, що "викликають особливий подив марення олександра лукашенка про те, що він "радянська людина", для якої Україна та Херсонщина "також його земля"".
Нагадуємо, що СРСР вже понад три десятиліття як на смітнику історії. Туди ж рано чи пізно відправляться й обидва ностальгуючі невизнані діячі, які зустрічалися сьогодні в мінську. Натомість Україна була, є і буде цілісною в міжнародно визнаних кордонах
У МЗС наголосили, що відповідно до норм міжнародного права "будь-які оборудки з окупаційними режимами є нікчемними та матимуть виключно негативні наслідки для білорусі як держави".
"Україна залишає за собою право адекватного реагування з метою посилення санкційних режимів і поглиблення міжнародної ізоляції білоруського режиму за протиправні дії всупереч численним резолюціям Генеральної Асамблеї ООН, зокрема резолюції від 12 жовтня 2022 року "Територіальна цілісність України. Захист принципів статуту ООН", яку підтримали 143 держави-члени ООН", - вказано у заяві МЗС.
