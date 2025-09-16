"Вияв грубої зневаги": МЗС відреагувало на зустріч лукашенка з представником окупаційної адміністрації Херсонщини

$41.280.03
48.500.10
ukenru
Ексклюзив
09:19 • 38 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 6226 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 7630 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 16716 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54 • 17998 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 52215 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 62613 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 44841 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 46030 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 43215 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.5м/с
38%
753мм
Популярнi новини
Ізраїль розпочав наземний наступ на місто Газа для знищення ХАМАС - Axios15 вересня, 23:56 • 5712 перегляди
Російські медіа розповсюджують фейки про використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" - ЦПДPhoto16 вересня, 00:27 • 13520 перегляди
Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження16 вересня, 02:28 • 8446 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"07:02 • 10937 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico07:25 • 13272 перегляди
Публікації
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
09:19 • 42 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру08:08 • 6252 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
07:30 • 16746 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 28196 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 54120 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олег Синєгубов
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Польща
Київська область
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 36610 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 36490 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 41677 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 47300 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 97310 перегляди
Актуальне
БМ-30 «Смерч»
Шахед-136
Financial Times
Fox News
Facebook

"Вияв грубої зневаги": МЗС відреагувало на зустріч лукашенка з представником окупаційної адміністрації Херсонщини

Київ • УНН

 • 860 перегляди

МЗС України засудило зустріч лукашенка з представником російської окупаційної адміністрації Херсонщини, назвавши це грубою зневагою до суверенітету України. Міністерство наголосило на неправомірності таких дій та пригрозило посиленням санкцій проти білоруського режиму.

"Вияв грубої зневаги": МЗС відреагувало на зустріч лукашенка з представником окупаційної адміністрації Херсонщини

Міністерство закордонних справ України відреагувало на зустріч білоруського правителя олександра лукашенка у мінську з представником російської окупаційної адміністрації Херсонщини володимиром сальдо, вказавши, що "це черговий вияв його грубої зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України, всього українського народу", пише УНН.

Деталі

15 вересня олександр лукашенко прийняв у мінську представника російської окупаційної адміністрації тимчасово окупованих росією територій Херсонської області України. Це черговий вияв його грубої зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України, всього українського народу

– ідеться у заяві українського міністерства.

У заяві МЗС вказало, що "ганебним є не лише факт зустрічі, але й висловлювання олександра лукашенка про окуповану частину Херсонщини як буцімто "новий регіон" росії, готовність сприяти зміцненню окупаційного режиму та розвивати торгівлю з окупантами".

У МЗС заявили, що "викликають особливий подив марення олександра лукашенка про те, що він "радянська людина", для якої Україна та Херсонщина "також його земля"". 

білорусь звільнила понад 50 ув'язнених, серед яких - іноземці11.09.25, 16:32 • 3385 переглядiв

Нагадуємо, що СРСР вже понад три десятиліття як на смітнику історії. Туди ж рано чи пізно відправляться й обидва ностальгуючі невизнані діячі, які зустрічалися сьогодні в мінську. Натомість Україна була, є і буде цілісною в міжнародно визнаних кордонах

– вказали в МЗС.

У МЗС наголосили, що відповідно до норм міжнародного права "будь-які оборудки з окупаційними режимами є нікчемними та матимуть виключно негативні наслідки для білорусі як держави".

"Україна залишає за собою право адекватного реагування з метою посилення санкційних режимів і поглиблення міжнародної ізоляції білоруського режиму за протиправні дії всупереч численним резолюціям Генеральної Асамблеї ООН, зокрема резолюції від 12 жовтня 2022 року "Територіальна цілісність України. Захист принципів статуту ООН", яку підтримали 143 держави-члени ООН", - вказано у заяві МЗС.

Гауляйтер окупованої Херсонщини відзвітував путіну про "економічне зростання" (відео)27.08.25, 01:43 • 13351 перегляд

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Херсонська область
Україна
Київ