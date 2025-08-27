Окупаційна влада Херсонщини намагається показати видимість "економічного зростання". Колаборант Володимир Сальдо доповів путіну про "понад 7 млрд рублів власних доходів до бюджету" цьогоріч. Про це інформує УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД), адміністрацію кремля.

У вівторок, 26 серпня гауляйтер володимир сальдо відзвітував путіну про "понад 7 млрд рублів власних доходів до бюджету" у цьому році та висловив сподівання, що колись регіон зможе обходитися без дотацій від москви.

Зазначається, що насправді при формуванні бюджету ТОТ Херсонщини на 2025 році уряд рф закладав у нього 76% дотацій.

"Власні надходження", якими вихваляється сальдо, - це сума, що ледь покриває базові витрати на утримання окупаційного апарату