Гауляйтер окупованої Херсонщини відзвітував путіну про "економічне зростання" (відео)
Київ • УНН
Окупаційна влада Херсонщини звітувала путіну про власні доходи у 7 млрд рублів, але бюджет регіону на 2025 рік на 76% складається з дотацій. Власні надходження ледь покривають базові витрати окупаційного апарату.
Окупаційна влада Херсонщини намагається показати видимість "економічного зростання". Колаборант Володимир Сальдо доповів путіну про "понад 7 млрд рублів власних доходів до бюджету" цьогоріч. Про це інформує УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД), адміністрацію кремля.
Деталі
У вівторок, 26 серпня гауляйтер володимир сальдо відзвітував путіну про "понад 7 млрд рублів власних доходів до бюджету" у цьому році та висловив сподівання, що колись регіон зможе обходитися без дотацій від москви.
Зазначається, що насправді при формуванні бюджету ТОТ Херсонщини на 2025 році уряд рф закладав у нього 76% дотацій.
"Власні надходження", якими вихваляється сальдо, - це сума, що ледь покриває базові витрати на утримання окупаційного апарату
Як зауважили в Центрі протидії дезінформації, постійних фінансових вливань з рф окупований регіон не здатен функціонувати. Окупаційна влада намагається видати цю залежність за "розвиток", але насправді економіка ТОТ Херсонщини перебуває в стані занепаду.
"Усі заяви про "самодостатність" ТОТ Херсонщини - лише пропагандистська риторика, покликана приховати відсутність перспектив економічного розвитку під російською окупацією", - додали в ЦПД.
