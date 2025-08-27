$41.430.15
Ексклюзив
17:12 • 34944 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 68601 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 46454 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 108194 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 136479 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 134562 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 55289 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 152243 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63138 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56488 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Люксембург
Європа
Гауляйтер окупованої Херсонщини відзвітував путіну про "економічне зростання" (відео)

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Окупаційна влада Херсонщини звітувала путіну про власні доходи у 7 млрд рублів, але бюджет регіону на 2025 рік на 76% складається з дотацій. Власні надходження ледь покривають базові витрати окупаційного апарату.

Гауляйтер окупованої Херсонщини відзвітував путіну про "економічне зростання" (відео)

Окупаційна влада Херсонщини намагається показати видимість "економічного зростання". Колаборант Володимир Сальдо доповів путіну про "понад 7 млрд рублів власних доходів до бюджету" цьогоріч. Про це інформує УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД), адміністрацію кремля.  

Деталі

У вівторок, 26 серпня гауляйтер володимир сальдо відзвітував путіну про "понад 7 млрд рублів власних доходів до бюджету" у цьому році та висловив сподівання, що колись регіон зможе обходитися без дотацій від москви. 

Зазначається, що насправді при формуванні бюджету ТОТ Херсонщини на 2025 році уряд рф закладав у нього 76% дотацій.

"Власні надходження", якими вихваляється сальдо, - це сума, що ледь покриває базові витрати на утримання окупаційного апарату

- йдеться у дописі ЦПД.

Як зауважили в Центрі протидії дезінформації, постійних фінансових вливань з рф окупований регіон не здатен функціонувати. Окупаційна влада намагається видати цю залежність за "розвиток", але насправді економіка ТОТ Херсонщини перебуває в стані занепаду.

 

"Усі заяви про "самодостатність" ТОТ Херсонщини - лише пропагандистська риторика, покликана приховати відсутність перспектив економічного розвитку під російською окупацією", - додали в ЦПД.

На ТОТ Херсонщини дефіцит кавунів: окупанти вивозять врожай до рф26.08.25, 02:45 • 3308 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Володимир Путін
Херсонська область
Україна