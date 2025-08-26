На ТОТ Херсонщини дефіцит кавунів: окупанти вивозять врожай до рф
На окупованому лівобережжі Херсонщини виник дефіцит кавунів. Окупанти штучно регулюють площі засіву, вивозячи більшість врожаю до москви та санкт-петербурга.
На тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини виник дефіцит головного продукту регіону - кавунів. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Причина не лише у неврожаї. Окупаційна адміністрація штучно регулює площі засіву, роблячи ставку на зерно, що приносить більше прибутку
У ЦНС повідомили, що більшість врожаю вивозять у метрополію - до москви та санкт-петербурга.
російські окупанти відновили вивезення краденого зерна із Запорізької області до портів ростова-на-дону. Вони відбирають зерно у сільгоспвиробників за безцінь, застосовуючи радянську практику часів Голодомору.
