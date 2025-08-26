На ТОТ Херсонщини дефіцит кавунів: окупанти вивозять врожай до рф

$41.280.07
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 10835 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 84669 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 60203 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 60285 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 181955 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 177081 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 68703 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49 • 66744 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
24 серпня, 10:46 • 66264 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 51696 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 76572 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 84671 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 181956 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 177081 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 135224 перегляди
На ТОТ Херсонщини дефіцит кавунів: окупанти вивозять врожай до рф

Київ • УНН

 • 48 перегляди

На окупованому лівобережжі Херсонщини виник дефіцит кавунів. Окупанти штучно регулюють площі засіву, вивозячи більшість врожаю до москви та санкт-петербурга.

На ТОТ Херсонщини дефіцит кавунів: окупанти вивозять врожай до рф

На тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини виник дефіцит головного продукту регіону - кавунів. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Причина не лише у неврожаї. Окупаційна адміністрація штучно регулює площі засіву, роблячи ставку на зерно, що приносить більше прибутку

- йдеться у дописі.

У ЦНС повідомили, що більшість врожаю вивозять у метрополію - до москви та санкт-петербурга. 

Нагадаємо

російські окупанти відновили вивезення краденого зерна із Запорізької області до портів ростова-на-дону. Вони відбирають зерно у сільгоспвиробників за безцінь, застосовуючи радянську практику часів Голодомору.

В Україні дешевшають кавуни: причини та що буде з цінами далі15.08.25, 13:31 • 6934 перегляди

Віта Зеленецька

Агроновини
Запорізька область
Херсонська область
Україна