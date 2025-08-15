$41.450.06
12:08
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти15 серпня, 02:40
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°C15 серпня, 03:23
На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від Генштабу15 серпня, 05:27
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів07:14
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28
В Україні дешевшають кавуни: причини та що буде з цінами далі

Київ • УНН

 • 3756 перегляди

Покращення погоди прискорило збір кавунів, знизивши ціни до 5-15 грн/кг. Однак ціни все ще на 78% вищі, ніж торік.

В Україні дешевшають кавуни: причини та що буде з цінами далі

Поліпшення погодних умов прискорило збір баштанних, що призвело до зниження цін на кавуни до 5–15 грн/кг, особливо на великі плоди. При цьому наразі ціни на кавуни на 78% вище, ніж у серпні минулого року, повідомляють аналітики East Fruit, передає УНН.

Поліпшення погодних умов практично на всій території країни дозволило українським виробникам кавунів відновити активні збиральні роботи, що спричиняє збільшення пропозиції цієї продукції на ринку

- повідомляють вони.

Фермери зазначають, що падіння цін посилюється через переважання на ринку великих кавунів, на які попит досить низький. Через це гуртові компанії та роздрібні мережі значно скорочують закупівлі, пояснюючи це повільними продажами у магазинах.

На цей момент ціни "вже опустилися до 5-15 грн/кг ($0,12-0,36/кг), що в середньому на 31% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня".

Варто зазначити, що зараз кавуни в Україні реалізуються в середньому на 78% дорожче, ніж у середині серпня 2024 року. При цьому галузеві експерти не прогнозують помітного покращення ситуації на ринку

- додали аналітики.

Фермери зазначають, що наразі "підвищити ціни вдасться лише власникам кавунів високої якості, а пропозиція такої продукції на ринку дуже обмежена". Натомість за їх словами великі плоди вагою понад 5 кг і надалі дешевшатимуть, оскільки виробники прагнуть швидше реалізувати наявні обсяги.

Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь14.08.25, 11:11

Альона Уткіна

ЕкономікаАгроновини
Україна