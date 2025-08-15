В Україні дешевшають кавуни: причини та що буде з цінами далі

Поліпшення погодних умов прискорило збір баштанних, що призвело до зниження цін на кавуни до 5–15 грн/кг, особливо на великі плоди. При цьому наразі ціни на кавуни на 78% вище, ніж у серпні минулого року, повідомляють аналітики East Fruit, передає УНН.

Поліпшення погодних умов практично на всій території країни дозволило українським виробникам кавунів відновити активні збиральні роботи, що спричиняє збільшення пропозиції цієї продукції на ринку

Фермери зазначають, що падіння цін посилюється через переважання на ринку великих кавунів, на які попит досить низький. Через це гуртові компанії та роздрібні мережі значно скорочують закупівлі, пояснюючи це повільними продажами у магазинах.

На цей момент ціни "вже опустилися до 5-15 грн/кг ($0,12-0,36/кг), що в середньому на 31% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня".

Варто зазначити, що зараз кавуни в Україні реалізуються в середньому на 78% дорожче, ніж у середині серпня 2024 року. При цьому галузеві експерти не прогнозують помітного покращення ситуації на ринку