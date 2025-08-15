В Украине дешевеют арбузы: причины и что будет с ценами дальше

$41.450.06
48.440.21
ukenru
11:40 • 1920 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и Путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 10704 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59 • 12949 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 21837 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 22487 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 62015 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 97340 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 56390 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 190552 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 207837 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.8м/с
36%
756мм
Популярные новости
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывовVideo15 августа, 02:24 • 98869 просмотра
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести15 августа, 02:40 • 56617 просмотра
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°CPhoto15 августа, 03:23 • 56869 просмотра
На Покровском направлении – треть боев на фронте: карта от ГенштабаVideo15 августа, 05:27 • 30047 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 52167 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
11:14 • 10698 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 11048 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
09:48 • 21828 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 52852 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 190548 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Путин
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Харьковская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 74949 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 159137 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 108309 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 125189 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 174029 просмотра
Актуальное
Financial Times
Truth Social
Ми-8
Шахед-136
Facebook

В Украине дешевеют арбузы: причины и что будет с ценами дальше

Киев • УНН

 • 3250 просмотра

Улучшение погоды ускорило сбор арбузов, снизив цены до 5-15 грн/кг. Однако цены все еще на 78% выше, чем в прошлом году.

В Украине дешевеют арбузы: причины и что будет с ценами дальше

Улучшение погодных условий ускорило сбор бахчевых, что привело к снижению цен на арбузы до 5–15 грн/кг, особенно на крупные плоды. При этом сейчас цены на арбузы на 78% выше, чем в августе прошлого года, сообщают аналитики East Fruit, передает УНН.

Улучшение погодных условий практически на всей территории страны позволило украинским производителям арбузов возобновить активные уборочные работы, что приводит к увеличению предложения этой продукции на рынке

- сообщают они.

Фермеры отмечают, что падение цен усиливается из-за преобладания на рынке крупных арбузов, на которые спрос достаточно низкий. Из-за этого оптовые компании и розничные сети значительно сокращают закупки, объясняя это медленными продажами в магазинах.

На данный момент цены "уже опустились до 5-15 грн/кг ($0,12-0,36/кг), что в среднем на 31% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели".

Стоит отметить, что сейчас арбузы в Украине реализуются в среднем на 78% дороже, чем в середине августа 2024 года. При этом отраслевые эксперты не прогнозируют заметного улучшения ситуации на рынке

- добавили аналитики.

Фермеры отмечают, что сейчас "повысить цены удастся лишь владельцам арбузов высокого качества, а предложение такой продукции на рынке очень ограничено". Зато по их словам крупные плоды весом более 5 кг и в дальнейшем будут дешеветь, поскольку производители стремятся быстрее реализовать имеющиеся объемы.

Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ14.08.25, 11:11 • 187027 просмотров

Алена Уткина

ЭкономикаАгроновости
Украина