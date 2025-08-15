В Украине дешевеют арбузы: причины и что будет с ценами дальше

Улучшение погодных условий ускорило сбор бахчевых, что привело к снижению цен на арбузы до 5–15 грн/кг, особенно на крупные плоды. При этом сейчас цены на арбузы на 78% выше, чем в августе прошлого года, сообщают аналитики East Fruit, передает УНН.

Улучшение погодных условий практически на всей территории страны позволило украинским производителям арбузов возобновить активные уборочные работы, что приводит к увеличению предложения этой продукции на рынке - сообщают они.

Фермеры отмечают, что падение цен усиливается из-за преобладания на рынке крупных арбузов, на которые спрос достаточно низкий. Из-за этого оптовые компании и розничные сети значительно сокращают закупки, объясняя это медленными продажами в магазинах.

На данный момент цены "уже опустились до 5-15 грн/кг ($0,12-0,36/кг), что в среднем на 31% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели".

Стоит отметить, что сейчас арбузы в Украине реализуются в среднем на 78% дороже, чем в середине августа 2024 года. При этом отраслевые эксперты не прогнозируют заметного улучшения ситуации на рынке - добавили аналитики.

Фермеры отмечают, что сейчас "повысить цены удастся лишь владельцам арбузов высокого качества, а предложение такой продукции на рынке очень ограничено". Зато по их словам крупные плоды весом более 5 кг и в дальнейшем будут дешеветь, поскольку производители стремятся быстрее реализовать имеющиеся объемы.

