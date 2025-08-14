$41.510.09
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В этом году профессиональные хозяйства увеличили площади посадки картофеля на 15%. Благодаря умеренному лету и осадкам ожидается достаточный урожай для внутренних потребностей.

Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ

Пока еще трудно сказать, каким будет урожай картофеля в этом году, ведь агропредприятия активно начнут его собирать только к концу следующего месяца, однако в этом году из-за относительно не жаркого лета и дождей нельзя сказать, что ожидается дефицит урожая. В этом году профессиональные хозяйства посадили картофеля на 15% больше площади, чем в прошлом году, а потому урожай картофеля сможет покрыть внутренние потребности Украины. Об этом в комментарии УНН рассказал директор ООО "Агрико Украина", участник Украинской ассоциации производителей картофеля Николай Гордийчук.

Как погода повлияла на урожай картофеля

Как рассказал Гордийчук, пока еще рано говорить, какой был урожай картофеля, потому что его еще нет, ведь большинство хозяйств начнут собирать урожай начиная с конца сентября.

По состоянию на сейчас собирают картофель… это южные регионы – регион Запорожской и Днепропетровской области. Поэтому сейчас трудно что-то сказать. Мы можем сравнивать площади. В этом году профессиональные хозяйства посадили картофеля на 15% больше площади, чем в прошлом году. На сегодня мы видим лучшие результаты в Черниговской области, Киевской области. Это безусловно связано с большим количеством осадков, выпавших в этом году. Житомирская область. В первую очередь связано с погодными условиями

- сказал Гордийчук.

Инфляция в июле замедлилась до 14,1%, за месяц была дефляция: что подешевело и подорожало08.08.25, 15:29 • 2566 просмотров

Он напоминает, что в прошлом году не было вообще дождей, а потому урожай картофеля фактически "был сожжен", из-за чего цена на картофель в прошлом году была выше, чем в этом году.

Сезон молодого картофеля: 3 вкусных рецепта, которые стоит попробовать12.05.25, 15:29 • 12166 просмотров

Прогноз урожая картофеля в Украине

"Мы видим, что урожай картофеля, который заложен на поле, то он будет достаточным для обеспечения внутренних потребностей. Как сложится дальше ситуация… может сентябрь будет с дождями, и мы не сможем выкопать. Сейчас еще рано говорить, какой будет урожай картофеля в этом году. Мы видим, что есть все основания считать, что урожай больше, площади посажено больше. Как на самом деле сложится ситуация, об этом можно уже будет говорить в конце сентября, когда будет разгар уборки картофеля", - добавил Гордийчук.

Цены на продукты в Украине приблизились к европейским, а некоторые уже выше - Нацбанк01.08.25, 11:09 • 3863 просмотра

Павел Башинский

