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Сезон молодого картофеля: 3 вкусных рецепта, которые стоит попробовать

Киев • УНН

 • 1100 просмотра

В мае начинается сезон молодого картофеля! В статье собраны три вкусных и простых рецепта с молодым картофелем, которые стоит попробовать каждому.

Сезон молодого картофеля: 3 вкусных рецепта, которые стоит попробовать

В мае начинается сезон любимого украинцами овоща — молодого картофеля. Именно сейчас он особенно нежный, сладковатый и требует минимум усилий, чтобы превратиться в изысканное блюдо. Его можно запечь, обжарить или сделать что-то более необычное, например, салат. 

УНН собрал вкусные и простые рецепты с молодым картофелем.

Молодой картофель в духовке

Ингредиенты:

  • 1 кг молодого картофеля;
    • оливковое масло в спрее;
      • соль, перец - по вкусу;
        • петрушка;

          Заправка:

          • 2 столовые ложки оливкового масла;
            • 1 чайная ложка лимонной цедры;
              • 2 столовые ложки лимонного сока;
                • 1 чайная ложка дижонской горчицы;
                  • 2 зубчика чеснока;
                    • 1 столовая ложка измельченного свежего розмарина;
                      • ¼ чайной ложки красного перца;
                        • ¼ чайной ложки соли;
                          • свежемолотый черный перец - по вкусу.

                            Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты10.05.25, 09:30 • 86102 просмотра

                            Способ приготовления

                            Шаг 1

                            Разогрейте духовку до 200 °C и застелите большой противень пергаментной бумагой.

                            Шаг 2

                            Картофель разрежьте пополам, заправьте оливковым маслом, солью и перцем и равномерно распределите на противне. Запекайте 20-30 минут, пока картофель не станет мягким и не поджарится до золотистости.

                            Шаг 3

                            Далее приготовьте заправку: смешайте оливковое масло, цедру лимона, сок лимона, горчицу, чеснок, розмарин, красный перец, соль и черный перец.

                            Шаг 4

                            Готовый картофель пролейте заправкой и перемешайте. Сверху посыпьте все измельченной петрушкой.

                            Молодой картофель по-французски

                             Ингредиенты:

                            • 1 пачка (200 г) сливочного масла;
                              • 450 г мелкого молодого картофеля;
                                • соль и перец - по вкусу;
                                  • 4 веточки свежего розмарина;
                                    • 2 зубчика чеснока;
                                      • зеленый лук.

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                                        Способ приготовления

                                        Шаг 1

                                        В кастрюле на среднем огне растопите масло. В растопленное масло положите картофель, посолите и поперчите. Готовьте картофель, постоянно замечая, пока масло не начнет быстро пениться. Это примерно 5-8 минут.

                                        Шаг 2

                                        Уменьшите огонь и добавьте травы и чеснок. Продолжайте помешивать и время от времени переворачивать картофель, чтобы он равномерно подрумянился. Продолжайте готовить, пока картофель не станет полностью мягким и не будет иметь темно-золотистой корочки, около 45 минут. Снимите с огня и дайте картофелю постоять в кастрюле 5 минут.

                                        Шаг 3

                                        Картофель подавайте вместе с маслом, в котором он жарился, и посыпьте зеленым измельченным луком. Также рекомендуем пробовать его со сметаной.

                                        Салат из молодого картофеля и соуса айоли

                                        Ингредиенты:

                                        • 1 кг молодого картофеля;
                                          • 80 г масла;
                                            • 1 большая луковица;
                                              • 2 зубчика чеснока;
                                                • 1 ч.л. семян горчицы;
                                                  • 2 ч.л. семян кориандра;
                                                    • 1 ч.л. дижонской горчицы;
                                                      • 1 лимон;
                                                        • 200 г редиса;
                                                          • пучок укропа;

                                                            Для соуса Айоли:

                                                            • 2 яичных желтка;
                                                              • 2 зубчика чеснока;
                                                                • сок из двух лимонов;
                                                                  • 250 мл оливкового масла.

                                                                    Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе01.05.25, 16:44 • 152024 просмотра

                                                                    Способ приготовления 

                                                                    Шаг 1

                                                                    Для начала отварите картофель в слегка подсоленной воде в течение 15-20 минут или до готовности. Затем слейте воду и остудите.

                                                                    Шаг 2

                                                                    Обжарьте лук в течение 5 минут, затем добавьте чеснок и жарьте еще 5 минут. Добавьте семена горчицы и кориандра, дижонскую горчицу и сок 1 лимона и перемешайте.

                                                                    Шаг 3

                                                                    Отваренный картофель слегка раздавите плоским боком ножа. А затем обжарьте его в небольшом количестве масла в течение 10-15 минут.

                                                                    Шаг 4

                                                                    Приготовьте соус Айоли. Для этого смешайте яичные желтки, чеснок, лимонный сок и специи приправ с помощью блендера до однородной массы. Медленно влейте оливковое масло, продолжая перемешивать на низкой скорости, пока смесь не загустеет и не станет однородной.

                                                                    Шаг 5

                                                                    Переложите обжаренный картофель в отдельную миску и полейте его маслом с луком, но не всем, часть оставьте.

                                                                    Шаг 6

                                                                    Соус Айоли распределите по тарелке и сверху положите картофель. Сверху все полейте маслом с луком. Посыпьте большим количеством свежего укропа.

                                                                    Сырная симфония: 5 аппетитных обедов, которые легко приготовить дома30.04.25, 08:55 • 191815 просмотров

                                                                    Алина Волянская

                                                                    Алина Волянская

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