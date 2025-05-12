Сезон молодого картофеля: 3 вкусных рецепта, которые стоит попробовать
Киев • УНН
В мае начинается сезон молодого картофеля! В статье собраны три вкусных и простых рецепта с молодым картофелем, которые стоит попробовать каждому.
В мае начинается сезон любимого украинцами овоща — молодого картофеля. Именно сейчас он особенно нежный, сладковатый и требует минимум усилий, чтобы превратиться в изысканное блюдо. Его можно запечь, обжарить или сделать что-то более необычное, например, салат.
УНН собрал вкусные и простые рецепты с молодым картофелем.
Молодой картофель в духовке
Ингредиенты:
- 1 кг молодого картофеля;
- оливковое масло в спрее;
- соль, перец - по вкусу;
- петрушка;
Заправка:
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 1 чайная ложка лимонной цедры;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- 1 чайная ложка дижонской горчицы;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 столовая ложка измельченного свежего розмарина;
- ¼ чайной ложки красного перца;
- ¼ чайной ложки соли;
- свежемолотый черный перец - по вкусу.
Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты10.05.25, 09:30 • 86102 просмотра
Способ приготовления
Шаг 1
Разогрейте духовку до 200 °C и застелите большой противень пергаментной бумагой.
Шаг 2
Картофель разрежьте пополам, заправьте оливковым маслом, солью и перцем и равномерно распределите на противне. Запекайте 20-30 минут, пока картофель не станет мягким и не поджарится до золотистости.
Шаг 3
Далее приготовьте заправку: смешайте оливковое масло, цедру лимона, сок лимона, горчицу, чеснок, розмарин, красный перец, соль и черный перец.
Шаг 4
Готовый картофель пролейте заправкой и перемешайте. Сверху посыпьте все измельченной петрушкой.
Молодой картофель по-французски
Ингредиенты:
- 1 пачка (200 г) сливочного масла;
- 450 г мелкого молодого картофеля;
- соль и перец - по вкусу;
- 4 веточки свежего розмарина;
- 2 зубчика чеснока;
- зеленый лук.
Домашняя пицца для воскресного ужина: 3 вкусных рецепта11.05.25, 15:03 • 17733 просмотра
Способ приготовления
Шаг 1
В кастрюле на среднем огне растопите масло. В растопленное масло положите картофель, посолите и поперчите. Готовьте картофель, постоянно замечая, пока масло не начнет быстро пениться. Это примерно 5-8 минут.
Шаг 2
Уменьшите огонь и добавьте травы и чеснок. Продолжайте помешивать и время от времени переворачивать картофель, чтобы он равномерно подрумянился. Продолжайте готовить, пока картофель не станет полностью мягким и не будет иметь темно-золотистой корочки, около 45 минут. Снимите с огня и дайте картофелю постоять в кастрюле 5 минут.
Шаг 3
Картофель подавайте вместе с маслом, в котором он жарился, и посыпьте зеленым измельченным луком. Также рекомендуем пробовать его со сметаной.
Салат из молодого картофеля и соуса айоли
Ингредиенты:
- 1 кг молодого картофеля;
- 80 г масла;
- 1 большая луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 ч.л. семян горчицы;
- 2 ч.л. семян кориандра;
- 1 ч.л. дижонской горчицы;
- 1 лимон;
- 200 г редиса;
- пучок укропа;
Для соуса Айоли:
- 2 яичных желтка;
- 2 зубчика чеснока;
- сок из двух лимонов;
- 250 мл оливкового масла.
Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе01.05.25, 16:44 • 152024 просмотра
Способ приготовления
Шаг 1
Для начала отварите картофель в слегка подсоленной воде в течение 15-20 минут или до готовности. Затем слейте воду и остудите.
Шаг 2
Обжарьте лук в течение 5 минут, затем добавьте чеснок и жарьте еще 5 минут. Добавьте семена горчицы и кориандра, дижонскую горчицу и сок 1 лимона и перемешайте.
Шаг 3
Отваренный картофель слегка раздавите плоским боком ножа. А затем обжарьте его в небольшом количестве масла в течение 10-15 минут.
Шаг 4
Приготовьте соус Айоли. Для этого смешайте яичные желтки, чеснок, лимонный сок и специи приправ с помощью блендера до однородной массы. Медленно влейте оливковое масло, продолжая перемешивать на низкой скорости, пока смесь не загустеет и не станет однородной.
Шаг 5
Переложите обжаренный картофель в отдельную миску и полейте его маслом с луком, но не всем, часть оставьте.
Шаг 6
Соус Айоли распределите по тарелке и сверху положите картофель. Сверху все полейте маслом с луком. Посыпьте большим количеством свежего укропа.
Сырная симфония: 5 аппетитных обедов, которые легко приготовить дома30.04.25, 08:55 • 191815 просмотров