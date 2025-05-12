Сезон молодого картофеля: 3 вкусных рецепта, которые стоит попробовать

В мае начинается сезон любимого украинцами овоща — молодого картофеля. Именно сейчас он особенно нежный, сладковатый и требует минимум усилий, чтобы превратиться в изысканное блюдо. Его можно запечь, обжарить или сделать что-то более необычное, например, салат.

УНН собрал вкусные и простые рецепты с молодым картофелем.

Молодой картофель в духовке

Ингредиенты:

1 кг молодого картофеля;

оливковое масло в спрее;

соль, перец - по вкусу;

петрушка;

Заправка:

2 столовые ложки оливкового масла;

1 чайная ложка лимонной цедры;

2 столовые ложки лимонного сока;

1 чайная ложка дижонской горчицы;

2 зубчика чеснока;

1 столовая ложка измельченного свежего розмарина;

¼ чайной ложки красного перца;

¼ чайной ложки соли;

свежемолотый черный перец - по вкусу.

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Способ приготовления

Шаг 1

Разогрейте духовку до 200 °C и застелите большой противень пергаментной бумагой.

Шаг 2

Картофель разрежьте пополам, заправьте оливковым маслом, солью и перцем и равномерно распределите на противне. Запекайте 20-30 минут, пока картофель не станет мягким и не поджарится до золотистости.

Шаг 3

Далее приготовьте заправку: смешайте оливковое масло, цедру лимона, сок лимона, горчицу, чеснок, розмарин, красный перец, соль и черный перец.

Шаг 4

Готовый картофель пролейте заправкой и перемешайте. Сверху посыпьте все измельченной петрушкой.

Молодой картофель по-французски

Ингредиенты:

1 пачка (200 г) сливочного масла;

450 г мелкого молодого картофеля;

соль и перец - по вкусу;

4 веточки свежего розмарина;

2 зубчика чеснока;

зеленый лук.

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Способ приготовления

Шаг 1

В кастрюле на среднем огне растопите масло. В растопленное масло положите картофель, посолите и поперчите. Готовьте картофель, постоянно замечая, пока масло не начнет быстро пениться. Это примерно 5-8 минут.

Шаг 2

Уменьшите огонь и добавьте травы и чеснок. Продолжайте помешивать и время от времени переворачивать картофель, чтобы он равномерно подрумянился. Продолжайте готовить, пока картофель не станет полностью мягким и не будет иметь темно-золотистой корочки, около 45 минут. Снимите с огня и дайте картофелю постоять в кастрюле 5 минут.

Шаг 3

Картофель подавайте вместе с маслом, в котором он жарился, и посыпьте зеленым измельченным луком. Также рекомендуем пробовать его со сметаной.

Салат из молодого картофеля и соуса айоли

Ингредиенты:

1 кг молодого картофеля;

80 г масла;

1 большая луковица;

2 зубчика чеснока;

1 ч.л. семян горчицы;

2 ч.л. семян кориандра;

1 ч.л. дижонской горчицы;

1 лимон;

200 г редиса;

пучок укропа;

Для соуса Айоли:

2 яичных желтка;

2 зубчика чеснока;

сок из двух лимонов;

250 мл оливкового масла.

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Способ приготовления

Шаг 1

Для начала отварите картофель в слегка подсоленной воде в течение 15-20 минут или до готовности. Затем слейте воду и остудите.

Шаг 2

Обжарьте лук в течение 5 минут, затем добавьте чеснок и жарьте еще 5 минут. Добавьте семена горчицы и кориандра, дижонскую горчицу и сок 1 лимона и перемешайте.

Шаг 3

Отваренный картофель слегка раздавите плоским боком ножа. А затем обжарьте его в небольшом количестве масла в течение 10-15 минут.

Шаг 4

Приготовьте соус Айоли. Для этого смешайте яичные желтки, чеснок, лимонный сок и специи приправ с помощью блендера до однородной массы. Медленно влейте оливковое масло, продолжая перемешивать на низкой скорости, пока смесь не загустеет и не станет однородной.

Шаг 5

Переложите обжаренный картофель в отдельную миску и полейте его маслом с луком, но не всем, часть оставьте.

Шаг 6

Соус Айоли распределите по тарелке и сверху положите картофель. Сверху все полейте маслом с луком. Посыпьте большим количеством свежего укропа.

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