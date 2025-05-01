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Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

Киев • УНН

 • 3940 просмотра

Май – время отдыха на природе, а шашлык – его неотъемлемая часть. В статье представлено пять простых и вкусных рецептов шашлыка, от свинины на кефире до шампиньонов.

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

Настал май и многие украинцы, несмотря на войну, намерены немного отдохнуть на природе, чтобы перезагрузиться и с восстановленными силами совершать очередные свершения. Но какой может быть выезд на природу без шашлыков? УНН делится с вами интересными и одновременно простыми рецептами приготовления шашлыка. 

Топ-5 способов приготовить вкусный шашлык

Шашлык из свинины на кефире

Ингредиенты

• 1 килограмм свинины;

• кефир любой жирности (450 мл);

• 1 столовая ложка сахара;

• 5 луковиц;

• соль;

• специи (кориандр, перец и/или базилик.

Способ приготовления

Шаг 1

Мясо надо порезать небольшими кусками.

Шаг 2

Посолить мясо, добавить нарезанные кольцами луковицы, залить кефиром и засыпать специями.

Шаг 3

Шашлык необходимо выдержать около часа в комнатных условиях по завершению этого процесса шашлык надо забрать в холод на минимум на три часа. Употребить в течение 24 часов.

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Шашлык из куриных грудинок

Ингредиенты

• 1 килограмм куриных грудинок;

• 2-3 луковицы;

• 3-4 зубчика чеснока;

• 3 столовые ложки масла;

• 2 столовых ложки соли;

• 1 столовая ложка черного перца.

Способ приготовления

Шаг 1

Куриные грудинки надо порезать на небольшие кусочки, луковицу и чеснок - кольцами.

Шаг 2

Сделать маринад из масла, соли и перца. Оставить мясо в маринаде на несколько часов, а лучше на ночь.

Шаг 3

Перед жаркой нанизать кусочки на шампуры и жарить на гриле с обеих сторон до готовности. Если нет гриля – можно использовать сковородку.

Рецепт шашлыка в лимонном соке

Ингредиенты

• 1,5 кг свинины, говядины или курятины;

• 5-6 больших луковиц;

• 10 г специй;

• 2 лимона;

• смесь перцев по вкусу;

• соль.

Способ приготовления

Шаг 1

Лимоны стоит порезать пополам и выжать весь сок на порезанные куски мяса.

Шаг 2

Полив мясо соком, тщательно перемешайте его. Маринуется такой шашлык не дольше трех часов. Успех такого рецепта во многом зависит от удачно подобранного количества лимонного сока. Если переборщить с соком, то мясо приобретет неприятный кислый привкус.

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Шашлык на винном маринаде

Ингредиенты

• Свиной ошеек 1 кг;

• 100 мл белого вина;

• одна чайная ложка молотого кориандра;

• черный молотый перец;

• соль.

Способ приготовления

Шаг 1

Нарезать мясо, добавить к нему кориандр, соль, перец. Все это надо тщательно перемешать.

Шаг 2

Мясо надо залить вином и оставить на ночь под прессом. После этого жарить на огне до готовности.

Шашлык из шампиньонов

Ингредиенты

• 300 г шампиньонов среднего размера;

• по 2 ст. ложки масла и соевого соуса;

• укроп;

• 1 ч. ложка лимонного сока;

• 0,5 ч. ложки сладкой паприки;

• 1 зубец чеснока.

Способ приготовления

Шаг 1

Шампиньоны помыть и сложить в пакет, добавить остальные составляющие, перемешать и оставить на 10-15 минут.

Шаг 2

Нанизать грибы на шампуры. Приготовить можно на мангале или в духовке, разогретой до 200-230 градусов. Запекать 15-20 минут.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

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