Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе
Киев • УНН
Май – время отдыха на природе, а шашлык – его неотъемлемая часть. В статье представлено пять простых и вкусных рецептов шашлыка, от свинины на кефире до шампиньонов.
Настал май и многие украинцы, несмотря на войну, намерены немного отдохнуть на природе, чтобы перезагрузиться и с восстановленными силами совершать очередные свершения. Но какой может быть выезд на природу без шашлыков? УНН делится с вами интересными и одновременно простыми рецептами приготовления шашлыка.
Топ-5 способов приготовить вкусный шашлык
Шашлык из свинины на кефире
Ингредиенты
• 1 килограмм свинины;
• кефир любой жирности (450 мл);
• 1 столовая ложка сахара;
• 5 луковиц;
• соль;
• специи (кориандр, перец и/или базилик.
Способ приготовления
Шаг 1
Мясо надо порезать небольшими кусками.
Шаг 2
Посолить мясо, добавить нарезанные кольцами луковицы, залить кефиром и засыпать специями.
Шаг 3
Шашлык необходимо выдержать около часа в комнатных условиях по завершению этого процесса шашлык надо забрать в холод на минимум на три часа. Употребить в течение 24 часов.
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Шашлык из куриных грудинок
Ингредиенты
• 1 килограмм куриных грудинок;
• 2-3 луковицы;
• 3-4 зубчика чеснока;
• 3 столовые ложки масла;
• 2 столовых ложки соли;
• 1 столовая ложка черного перца.
Способ приготовления
Шаг 1
Куриные грудинки надо порезать на небольшие кусочки, луковицу и чеснок - кольцами.
Шаг 2
Сделать маринад из масла, соли и перца. Оставить мясо в маринаде на несколько часов, а лучше на ночь.
Шаг 3
Перед жаркой нанизать кусочки на шампуры и жарить на гриле с обеих сторон до готовности. Если нет гриля – можно использовать сковородку.
Рецепт шашлыка в лимонном соке
Ингредиенты
• 1,5 кг свинины, говядины или курятины;
• 5-6 больших луковиц;
• 10 г специй;
• 2 лимона;
• смесь перцев по вкусу;
• соль.
Способ приготовления
Шаг 1
Лимоны стоит порезать пополам и выжать весь сок на порезанные куски мяса.
Шаг 2
Полив мясо соком, тщательно перемешайте его. Маринуется такой шашлык не дольше трех часов. Успех такого рецепта во многом зависит от удачно подобранного количества лимонного сока. Если переборщить с соком, то мясо приобретет неприятный кислый привкус.
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Шашлык на винном маринаде
Ингредиенты
• Свиной ошеек 1 кг;
• 100 мл белого вина;
• одна чайная ложка молотого кориандра;
• черный молотый перец;
• соль.
Способ приготовления
Шаг 1
Нарезать мясо, добавить к нему кориандр, соль, перец. Все это надо тщательно перемешать.
Шаг 2
Мясо надо залить вином и оставить на ночь под прессом. После этого жарить на огне до готовности.
Шашлык из шампиньонов
Ингредиенты
• 300 г шампиньонов среднего размера;
• по 2 ст. ложки масла и соевого соуса;
• укроп;
• 1 ч. ложка лимонного сока;
• 0,5 ч. ложки сладкой паприки;
• 1 зубец чеснока.
Способ приготовления
Шаг 1
Шампиньоны помыть и сложить в пакет, добавить остальные составляющие, перемешать и оставить на 10-15 минут.
Шаг 2
Нанизать грибы на шампуры. Приготовить можно на мангале или в духовке, разогретой до 200-230 градусов. Запекать 15-20 минут.
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